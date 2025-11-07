‘समरसता केवल भारत में हो सकती है, जहां परिवार और समाज मौजूद है’, कोटा में बोले मदन दिलावर



विशिष्ट अतिथि प्रो बीपी सारस्वत ने कहा कि सनातन को तोड़ने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता कर रहे वीएमओयू के कुलगुरु प्रो बीएल वर्मा ने कहा कि आज के युवाओं को भगवान राम के आदर्शों से सीखना चाहिए और उनकी न्यायप्रियता तथा अनुशासन का अनुकरण करना चाहिए। स्वागत भाषण संगोष्ठी संयोजक डॉ. कपिल गौतम ने दिया और आभार कुलसचिव एमसी मीणा ने जताया।