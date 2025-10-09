‘अब सब खुशियां लौट आई…’, हर साल सैकड़ों लोगों की अंधेरी जिंदगी को ऐसे मिल रही रोशनी

कोटा सहित हाड़ौती क्षेत्र में दो संस्थाएं कोटा मेडिकल कॉलेज व शाइन इंडिया फाउंडेशन मिलकर कोटा आई बैंक सोसायटी के माध्यम से नेत्रदान संकलन का कार्य कर रही हैं। कई परिवार अपने प्रियजनों के निधन के बाद तुरंत नेत्रदान की अनुमति देकर समाज के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। नेत्र विशेषज्ञ बताते हैं कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो लोगों को दृष्टि मिल सकती है, यानी जो व्यक्ति दुनिया छोड़ जाता है, वह अपनी आंखों से दो जीवन में फिर से उजाला कर देता है।