Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: ‘किस्मत को कुछ और ही मंजूर था…’, TV के बाल कलाकार को निभाना था सैफ अली खान के बचपन का रोल, उससे पहले ही हो गई दर्दनाक मौत

Kota News: मीडिया से बातचीत में यह कहते हुए कोचिंग सिटी के अजय आहूजा नगर निवासी टीवी एक्ट्रेस रीता शर्मा और सीनियर कोचिंग फैकल्टी जितेंद्र शर्मा भावुक हो गए।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 04, 2025

फोटो: पत्रिका

TV Actor Veer Sharma And His Brother Passed Away: ‘यदि हमारे फ्लैट में स्मोक अलार्म, डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद आज हमारे बच्चे जिंदा होते। अब हमारे जीवन का मकसद एक ही है कि किसी और के बच्चों के साथ ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए हम शौर्य और वीर के नाम से एनजीओ बनाएंगे। बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता पर काम करेंगे, ताकि कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे।’

शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह कहते हुए कोचिंग सिटी के अजय आहूजा नगर निवासी टीवी एक्ट्रेस रीता शर्मा और सीनियर कोचिंग फैकल्टी जितेंद्र शर्मा भावुक हो गए। बोले- हमारी लोगों से गुजारिश है, प्लीज…अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें। पैरेंट्स अपने मकान में सेफ्टी फीचर्स की समय-समय पर खुद ऑडिट करें।

फोटो: पत्रिका

भीगी पलकों से रीता बोलीं 'उस रात मैं मुंबई में शूटिंग कर रही थी। बार-बार फोन मिलाने पर भी जब बच्चों ने कॉल नहीं उठाया तो दिल घबराने लगा। तभी अचानक हादसे की खबर मिली और मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मैं हर मां-बाप से कहना चाहती हूं, अगर बच्चों को घर पर अकेले रखने की मजबूरी हो तो सीसीटीवी कैमरे, स्मोक डिटेक्टर और फायर इक्विपमेंट जरूर लगवाइए।

आग सिर्फ सामान नहीं, जिंदगी भी छीन लेती है। आज भी यकीन नहीं होता कि हमारा शौर्य और वीर हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी मुस्कान और उनकी आंखों से दूसरों को मिली रोशनी दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगी। शौर्य की आंखों से तीन और वीर की आंखों से चार लोग दुनिया देख पा रहे हैं।'

फोटो: पत्रिका

अकेले रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को अवेयर करेंगे

जितेंद्र बोले-उन्होंने तय किया कि जिस तरह से उनके बच्चे अकेले घर में थे, ऐसे अकेले रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करेंगे। फ्लैट के सभी सेफ्टी फीचर्स के लिए अभियान चलाएंगे, ताकि दूसरे पेरेंट्स को हमारे जैसा दुख नहीं झेलना पड़े। बच्चों के लिए फाउंडेशन बनाकर काम करेंगे।

फोटो: पत्रिका

शौर्य और वीर का नाम हमेशा बना रहे इसीलिए हम यह कर रहे हैं। शौर्य 15 साल का था, आइआइटी की तैयारी कर रहा था। वीर 10 साल का था और टीवी सीरियल्स में रोल करता था। उसे जल्द ही सैफ अली खान के बचपन का रोल निभाना था। …लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

ये भी पढ़ें

Kota: रुला देगा TV के बाल कलाकार की अंतिम विदाई का दृश्य, एक साथ मुक्तिधाम पहुंची 2 बेटों की अर्थी
कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 08:07 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: ‘किस्मत को कुछ और ही मंजूर था…’, TV के बाल कलाकार को निभाना था सैफ अली खान के बचपन का रोल, उससे पहले ही हो गई दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : विभिन्न जिंसों की आवक 40000 कट्टे, धान में मंदी

Kota mandi bhav
कोटा

Worl’d Tallest Ravan: निर्माता ने कर दिया खुलासा, जानें क्यों पूरा नहीं जला कोटा का रावण? राशि में कटौती पर ये बोले मेला अध्यक्ष

कोटा

‘ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा…’, दिल्ली के स्टूडेंट ने कोटा में किया सुसाइड, फूट-फूटकर रोते रहे पिता, चुप कराने वालों के भी आए आंसू, देखें VIDEO

कोटा

World Record 2025: विजयदशमी पर राजस्थान में बना वर्ल्ड रेकॉर्ड, एशिया और इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड की टीम देने आई प्रमाण-पत्र

कोटा

फिर बदला मौसम: राजस्थान के 5 संभागों में ‘भारी बारिश’ की आई चेतावनी, 13 जिलों में ‘मेघगर्जन-वज्रपात’ का Yellow Alert

heavy rain alert
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.