Kota: ‘किस्मत को कुछ और ही मंजूर था…’, TV के बाल कलाकार को निभाना था सैफ अली खान के बचपन का रोल, उससे पहले ही हो गई दर्दनाक मौत

TV Actor Veer Sharma And His Brother Passed Away: ‘यदि हमारे फ्लैट में स्मोक अलार्म, डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद आज हमारे बच्चे जिंदा होते। अब हमारे जीवन का मकसद एक ही है कि किसी और के बच्चों के साथ ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए हम शौर्य और वीर के नाम से एनजीओ बनाएंगे। बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता पर काम करेंगे, ताकि कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे।’