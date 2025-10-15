ACB Action : पटवार भवन में ली 45 हजार घूस बाथरूम में छुपाई, पटवारी गिरफ्तार

फोटो पत्रिका नेटवर्क
ACB Action In Kota : कोटा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कोटा स्पेशल यूनिट ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए उप तहसील खातौली के पटवार हल्का कैथुदा में पदस्थ पटवारी प्रधान चौधरी को 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटवारी ने रिश्वत की रकम बाथरूम में छुपा दी, लेकिन एसीबी टीम ने तत्काल बरामद कर ली। एडिशनल एसपी मुकुल शर्मा ने बताया कि परिवादी ने एसीबी को दी शिकायत में बताया था कि उसके परिवार के नाम दर्ज कृषि भूमि ग्राम बगावदा, पटवार हल्का कैथुदा की पैमाइश करवाने के लिए उसने उप तहसील खातौली कार्यालय में आवेदन दिया था। आरोप है कि पटवारी प्रधान चौधरी यह कार्य जानबूझकर लंबित रखे हुए था और पैमाइश करवाने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था।
एएसपी शर्मा ने बताया कि शिकायत की पुष्टि के लिए एसीबी ने प्रारंभिक सत्यापन कराया, जिसमें यह आरोप सही पाया गया। सत्यापन के दौरान पटवारी ने 50 हजार की मांग करते हुए 5 हजार रुपये अग्रिम के रूप में ले लिए थे और बाकी 45 हजार रुपए दीपावली से पहले देने के लिए कहा था। इसके बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की।
परिवादी को तय राशि लेकर पटवारी के कार्यालय भेजा गया। जैसे ही परिवादी ने पैसे दिए और बाहर आकर टीम को संकेत दिया, एसीबी टीम कार्यालय में दाखिल हुई। उस समय पटवारी अपने कक्ष में नहीं मिला। दो मंजिला पटवार भवन में तलाशी के दौरान वह सीढि़यों से नीचे उतरता मिला। जब टीम ने पूछताछ की तो पहले वह मुकर गया, लेकिन सख्ती पर उसने कबूल किया कि रिश्वत की रकम बाथरूम में छुपाई है।
टीम ने बाथरूम से 45 हजार रुपये बरामद कर लिए। इस पर एसीबी ने आरोपी पटवारी प्रधान चौधरी को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। एएसपी ने बताया कि आरोपी जयपुर निवासी है और पिछले तीन साल से यहीं पर नौकरी कर रहा है। इसका यहीं पर प्रशिक्षण काल पूरा हुआ है।
