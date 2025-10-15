ACB Action : पटवार भवन में ली 45 हजार घूस बाथरूम में छुपाई, पटवारी गिरफ्तार

ACB Action In Kota : कोटा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कोटा स्पेशल यूनिट ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए उप तहसील खातौली के पटवार हल्का कैथुदा में पदस्थ पटवारी प्रधान चौधरी को 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटवारी ने रिश्वत की रकम बाथरूम में छुपा दी, लेकिन एसीबी टीम ने तत्काल बरामद कर ली। एडिशनल एसपी मुकुल शर्मा ने बताया कि परिवादी ने एसीबी को दी शिकायत में बताया था कि उसके परिवार के नाम दर्ज कृषि भूमि ग्राम बगावदा, पटवार हल्का कैथुदा की पैमाइश करवाने के लिए उसने उप तहसील खातौली कार्यालय में आवेदन दिया था। आरोप है कि पटवारी प्रधान चौधरी यह कार्य जानबूझकर लंबित रखे हुए था और पैमाइश करवाने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था।