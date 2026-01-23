Republic Day 2026 : राजस्थान के 2 स्ट्रीट वेंडर्स दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में होंगे शामिल, क्यों मिला ये सम्मान जानकर चौंक जाएंगे

नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि खेड़ली फाटक निवासी पीतांबर ने साइकिल मरम्मत और लैंडमार्क कॉलोनी निवासी घनश्याम कुशवाह ने फास्टफूड व्यवसाय के लिए वर्ष 2020 में पहली बार पीएम स्वनिधि योजना से ऋण लिया था। इसके बाद उन्होंने दूसरी किस्त का 20 हजार रुपए और तीसरी किस्त का 50 हजार रुपए का भी ऋण लिया। इस ऋण ने उनको अपने व्यवसाय को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद की।