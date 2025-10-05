Patrika LogoSwitch to English

त्योहारों के लिए रेलवे ने दिया सुपरफास्ट ट्रेन का तोहफा, राजस्थान के आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों को मिलेगा लाभ, जानें शेड्यूल

Railways Gift : रेलवे ने त्योहारों के लिए यात्रियों को सुपरफास्ट ट्रेन का तोहफा दिया। बांद्रा टर्मिनस-सांगानेर (जयपुर)-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट विशेष ट्रेन से राजस्थान के आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। जानें शेड्यूल।

less than 1 minute read

कोटा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 05, 2025

Railways Gift Bandra Terminus-Sanganer-Bandra Terminus Superfast Trains for Festivals Rajasthan Half a Dozen Railway Stations Benefit know Schedule

फाइल फोटो पत्रिका

Railways Gift : रेलवे ने त्योहारों के लिए यात्रियों को सुपरफास्ट ट्रेन का तोहफा दिया। बांद्रा टर्मिनस-सांगानेर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट विशेष ट्रेन से राजस्थान के आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। जानें शेड्यूल। त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से बांद्रा टर्मिनस-सांगानेर (जयपुर)-बांद्रा टर्मिनस के मध्य साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

बांद्रा टर्मिनस-सांगानेर 27 नवम्बर तक लगाएगी 9 फेरे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 09023 (बांद्रा टर्मिनस-सांगानेर) का संचालन 27 नवम्बर तक प्रत्येक गुरुवार 9 फेरों में किया जाएगा। यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से शाम 4.45 बजे प्रस्थान कर मार्ग में अगले दिन 5.03 बजे चौमहला, 5.38 बजे शामगढ़, 6.08 बजे भवानीमंडी, 6.33 बजे रामगंजमंडी, 8.25 बजे कोटा एवं 10.10 बजे सवाई माधोपुर स्टेशनों पर ठहरते हुए 12.30 बजे सांगानेर पहुंचेगी।

सांगानेर-बांद्रा टर्मिनस 28 नवम्बर तक लगाएगी 9 फेरे

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09024 (सांगानेर-बांद्रा टर्मिनस) का संचालन 28 नवम्बर तक प्रत्येक शुक्रवार कुल 9 फेरों में किया जाएगा। यह ट्रेन सांगानेर से शाम 4.50 बजे प्रस्थान कर मार्ग में 6.35 बजे सवाई माधोपुर, 8.10 बजे कोटा, 9.18 बजे रामगंजमंडी, 9.43 बजे भवानीमंडी, 10.08 बजे शामगढ़ एवं 10.33 बजे चौमहला स्टेशनों पर ठहरते हुए अगले दिन 11.15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यहां करेंगी हॉल्ट

यह गाड़ी रास्ते में दोनों दिशाओं में बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, नागदा जंक्शन, चौमहला, शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा जंक्शन एवं सवाई माधोपुर जंक्शन स्टेशनों पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी। विशेष ट्रेन में 13 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 3 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी एवं 2 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के डिब्बे सहित कुल 20 डिब्बे होंगे।

कोटा

राजस्थान न्यूज़

