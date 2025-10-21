राजस्थान: दिवाली पर मेहर समाज की 200 साल पुरानी परंपरा, नदी से लाते हैं गंगाजल, उल्टे तवे पर बनती है रोटी



बुजुर्गों का कहना है कि भगवान राम के वनवास पूर्ण कर जब अयोध्या लौटने के बाद दिवाली के दिन अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण किया था मान्यता है कि जिनके चलते मेहर समाज द्वारा तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इसी तर्पण को पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही है। इसी दिन दूरदराज रहने वाले व्यक्ति भी अपने पूर्वजों का तर्पण करने आते हैं और अपने पितरों का तर्पण करते हैं।