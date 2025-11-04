Rajasthan Road Accident: हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, UP के युवक की दर्दनाक मौत, टेंपो के उड़े परखच्चे

Kota News: कोटा के मंडावरा एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह-सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें 1 युवक की मौत हो गई। दरअसल टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार लोडिंग टेंपो बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े वाहन से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए और उसका सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।