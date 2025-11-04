Rajasthan Road Accident: हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, UP के युवक की दर्दनाक मौत, टेंपो के उड़े परखच्चे

हादसास्थल की तस्वीर: पत्रिका
Kota News: कोटा के मंडावरा एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह-सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें 1 युवक की मौत हो गई। दरअसल टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार लोडिंग टेंपो बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े वाहन से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए और उसका सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे में UP निवासी शब्बीर की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ वाहन में सवार शनीफ पुत्र मोहम्मद हनीफ गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों एक्सप्रेस हाईवे से लबान की ओर जा रहे थे कि अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना हो गई।
सूचना मिलते ही बूढ़ादीत थाना के एएसआई सुनील शर्मा मय जाप्ता तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल शनीफ को सुल्तानपुर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक शब्बीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों को सूचना दी।
स्थानीय लोगों और अधिकारियों के अनुसार हादसे का मुख्य कारण लोडिंग टेंपो की तेज रफ्तार से संतुलन बिगड़ना हो सकता है। हालांकि बूढ़ादीत थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के बाद हादसे के कारणों का पता लग पाएगा।
