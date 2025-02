राजस्थान में दूसरे राज्यों के वाहन चलाने पर देना होगा TAX, RTO ने जारी किया नोटिस, नहीं तो धारा 13 और 13-ए के तहत होगी कार्रवाई

Rajasthan Transport Department: नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में आपके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता या कर जमा नहीं किया जाता है तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 13 और 13-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोटा•Feb 21, 2025 / 09:28 am• Akshita Deora

Tax On Vehicle Of Other State: यदि आप दूसरे राज्य के वाहनों को कोटा में चला रहे हैं तो आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग कोटा ने करीब 250 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के अनुसार दूसरे राज्य का वाहन राजस्थान राज्य में लगातार संचालित हो रहा है तो

