रेल यात्रियों को बड़ी राहत: कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, 30 जनवरी से शुरू होगा संचालन; ऐसे चेक करें टाइम टेबल

कोटा: ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से केरल के एर्नाकुलम तक एक विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन दिल्ली, मथुरा, कोटा और नागदा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे राजस्थान सहित कुल नौ राज्यों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि वर्तमान में इस रूट पर चलने वाली नियमित ट्रेनों में 'रिग्रेट' जैसी स्थिति बनी हुई है। यात्रियों की इसी मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन संख्या 04360/04359 का संचालन किया जा रहा है। ऋषिकेश से चलने वाली ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। जबकि एर्नाकुलम से वापसी की बुकिंग जल्द ही खोल दी जाएगी।
गाड़ी संख्या 04360 (ऋषिकेश से एर्नाकुलम)
यह स्पेशल ट्रेन 30 जनवरी (शुक्रवार) को सुबह 07:00 बजे ऋषिकेश से रवाना होगी।
उसी रात 12:30 बजे (मध्यरात्रि) यह कोटा जंक्शन पहुंचेगी।
सफर के तीसरे दिन 1 फरवरी (रविवार) को रात 11:40 बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 04359 (एर्नाकुलम से ऋषिकेश)
वापसी में यह ट्रेन 3 फरवरी (मंगलवार) रात 11:00 बजे एर्नाकुलम से रवाना होगी।
गुरुवार रात 12:01 बजे यह कोटा पहुंचेगी।
6 फरवरी (शुक्रवार) शाम 04:15 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी।
यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान करीब 30 स्टेशनों पर रुकेगी। प्रमुख ठहराव में हरिद्वार, मेरठ सिटी, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वसई रोड, पनवेल, रोहा, रत्नागिरी, मडगांव, कारवार, मंगलूरू, कन्नूर और कोझीकोड शामिल हैं।
इस स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं, 1 फर्स्ट व सेकंड एसी (संयुक्त कोच), 1 सेकेंड एसी, 3 थर्ड एसी, 7 स्लीपर क्लास और 4 जनरल कोच।
