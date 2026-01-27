रेल यात्रियों को बड़ी राहत: कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, 30 जनवरी से शुरू होगा संचालन; ऐसे चेक करें टाइम टेबल

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि वर्तमान में इस रूट पर चलने वाली नियमित ट्रेनों में 'रिग्रेट' जैसी स्थिति बनी हुई है। यात्रियों की इसी मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन संख्या 04360/04359 का संचालन किया जा रहा है। ऋषिकेश से चलने वाली ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। जबकि एर्नाकुलम से वापसी की बुकिंग जल्द ही खोल दी जाएगी।