Kota: दो शराबियों को कोर्ट ने दी अनूठी सजा, स्कूल और अस्पताल में करनी होगी सेवा, जानें पूरा मामला

पुलिस अधीक्षक कोटा तेजस्विनी गौतम के अनुसार मुकेश कुमार नाम के एक युवक को शराब पीकर वाहन चलाते वक्त पकड़ा। ब्रीथ एनलाइजर जांच में तय मात्रा से अधिक शराब का सेवन पाए जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- बीएनएस की धारा 355 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे सोगरिया स्थित राजकीय महात्मा गांधी हायर सैकंडरी स्कूल में 25 और 26 अगस्त को विद्यालय में साफ- सफाई और पेड़ पौधों की देखभाल करने की सजा सुनाई।