Kota: दो शराबियों को कोर्ट ने दी अनूठी सजा, स्कूल और अस्पताल में करनी होगी सेवा, जानें पूरा मामला

Kota News: कोटा शहर में पब्लिक प्लेस पर शराब पीते पकड़े गए दो युवकों को कोर्ट ने जेल भेजने की बजाय सामुदायिक सेवा का दंड दिया है। मामला शहर की रेलवे कॉलोनी और बोरखेड़ा पुलिस थाना इलाके से जुड़ा है, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सरकारी स्कूल और अस्पताल में दो दिन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है।
पुलिस अधीक्षक कोटा तेजस्विनी गौतम के अनुसार मुकेश कुमार नाम के एक युवक को शराब पीकर वाहन चलाते वक्त पकड़ा। ब्रीथ एनलाइजर जांच में तय मात्रा से अधिक शराब का सेवन पाए जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- बीएनएस की धारा 355 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे सोगरिया स्थित राजकीय महात्मा गांधी हायर सैकंडरी स्कूल में 25 और 26 अगस्त को विद्यालय में साफ- सफाई और पेड़ पौधों की देखभाल करने की सजा सुनाई।
आरोपी को दो दिन राजकीय स्कूल में सामुदायिक सेवा का दंड कोर्ट ने दिया है वहीं कोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल को आरोपी की उपस्थिति और सजा की पालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। आरोपी ने सही ढंग से कार्य किया या नहीं इसका उल्लेख रिपोर्ट में करना होगा।
एक अन्य मामले में आरोपी इमरान को कोर्ट ने सैटेलाइट अस्पताल रामपुरा में 25 और 26 अगस्त को अस्पताल के चिकित्सकों की निगरानी में साफ सफाई और मरीजों की सेवा करने की सजा कोर्ट ने सुनाई है। अस्पताल प्रशासन को आरोपी की उपस्थिति और सजा की पालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम के अनुसार छोटे व कम गंभीर अपराधों में आरोपी को जेल भेजने की बजाय सबक के रूप में सामुदायिक सेवा की सजा से आरोपी को उसकी गलती सुधारने का मौका मिलेगा वहीं सोसायटी में भी सकारात्मक संदेश जाएगा।