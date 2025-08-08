दर्दनाक हादसा: रील बनाते वक्त चंबल में डूबे दो किशोर, रेस्क्यू कर निकाले शव

कैथूनीपोल थाना प्रभारी पुष्पेन्द्र बंसीवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पाटनपोल निवासी अली पुत्र रऊफ (16) और मकबरा निवासी अली पुत्र बाबू (16) चंबल नदी की डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में रील बनाने के लिए गए थे। इस दौरान अली का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। जब दूसरा अली उसे डूबते देख बचाने के लिए कूदा तो वह भी तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोर विष्णु शृंगी के नेतृत्व में करीब 45 मिनट तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों के शव नदी से बाहर निकाले गए। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है।