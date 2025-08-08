दर्दनाक हादसा: रील बनाते वक्त चंबल में डूबे दो किशोर, रेस्क्यू कर निकाले शव

कोटा। कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में रील बनाने चम्बल तट पर गए दो किशोरों की नदी की डाउन स्ट्रीम में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार को उस समय हुआ, जब एक किशोर का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में दूसरा भी तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और करीब 45 मिनट चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों किशोरों के शव नदी से बाहर निकाले।
कैथूनीपोल थाना प्रभारी पुष्पेन्द्र बंसीवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पाटनपोल निवासी अली पुत्र रऊफ (16) और मकबरा निवासी अली पुत्र बाबू (16) चंबल नदी की डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में रील बनाने के लिए गए थे। इस दौरान अली का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। जब दूसरा अली उसे डूबते देख बचाने के लिए कूदा तो वह भी तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोर विष्णु शृंगी के नेतृत्व में करीब 45 मिनट तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों के शव नदी से बाहर निकाले गए। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है।
गोताखोर शृंगी ने बताया कि चंबल नदी में जब गेट खोले जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, इसके बावजूद अक्सर लोग यहां रील बनाने या नहाने चले आते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई हादसे हो चुके हैं। पुलिस को इस क्षेत्र में सख्त निगरानी रखनी चाहिए और युवाओं को प्रवेश से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।