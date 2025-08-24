कोटा में यहां भारी बारिश का कहर: पक्का मकान गिरने से महिला की दर्दनाक मौत, अब तक 200 कच्चे घर ढहे

कोटा। राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में चल रहा मानसून के दूसरे चरण का दौर रविवार को भी जारी है। भारी बारिश के चलते कोटा के सुल्तानपुर में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। पक्के मकान की छत गिरने से पति-पत्नी मलबे में दब गए।हादसे में महिला की मौत हो गई। वहीं, पति की हालत गंभीर बनी हुई है।
दरअसल, सुल्तानपुर के इस्लाम नगर में देर रात छत गिरने से कमरे में सो रहे दम्पति मलबे में दब गए। दोनों को घायल अवस्था में सुल्तानपुर अस्पताल ले जाया गया। जहां से दोनों को गंभीर हालत में कोटा रैफर कर दिया। उपचार के दौरान यास्मिन की मौत हो गई।
पति जावेद अख्तर की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतका के 3 साल की मासूम बेटी है। बता दें कि कोटा जिले में 3 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि से 200 से अधिक कच्चे मकान बह गए।
मौसम केन्द्र ने 3 दिन तक कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा में अतिभारी तो जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर व टोंक जिलों में भारी बारिश अन्य जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट घोषित किया है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और टोंक में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। बूंदी के नैनवां और कापरेन में बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा।एनडीआरएफ-एसडीआरएफ भी बचाव कार्य में लगी हुई हैं।