कोटा में यहां भारी बारिश का कहर: पक्का मकान गिरने से महिला की दर्दनाक मौत, अब तक 200 कच्चे घर ढहे

मौसम केन्द्र ने 3 दिन तक कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा में अतिभारी तो जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर व टोंक जिलों में भारी बारिश अन्य जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट घोषित किया है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और टोंक में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। बूंदी के नैनवां और कापरेन में बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा।एनडीआरएफ-एसडीआरएफ भी बचाव कार्य में लगी हुई हैं।