एक्शन मोड में प्रशासन: आनंदपाल के टॉर्चर हाउस के बाद हिस्ट्रीशीटर परवेज बालिया के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

डीडवाना। कुचामन में व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। गैंगस्टर आंनदपाल सिंह के टॉर्चर हाउस को ध्वस्त करने के अगले ही दिन नजदीकी ग्राम मारवाड़ बालिया में उसके गुर्गे के अवैध निर्माण को तोड़ा गया।