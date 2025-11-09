Rajasthan: सांभर झील में परिंदों की मौत का राज़ खुला, 6 साल बाद एवियन बोटुलिज्म बीमारी फिर 87 परिंदों की मौत की जिम्मेदार

सांभर झील में पक्षियों की मौत सामने आने के बाद यहां से सैंपल सेंटर फॉर एनिमल डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स, (सीएडीआरएडी) इज्जतनगर बरेली को जांच के लिए भेजे गए थे। वहां से सैंपल की जांच रिपोर्ट शनिवार को मिली। जांच रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर को सांभर झील राजस्थान से 3 मृत पक्षी, 2 मृत मछलियां और मृत कीड़ों के नमूने लिए गए थे। ये सैंपल 1 नवंबर 2025 को इज्जतनगर (बरेली) पहुंचे थे। इनकी जांच में सभी सैंपल पॉजिटिव पाए गए। वहीं बायोलॉजिकल आरटी-पीसीआर में एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए सभी सैंपल नेगेटिव पाए गए। यानी मृत पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा नहीं था, लेकिन बोटुलिज्म टॉक्सिन की पुष्टि हुई। जांच में पैथोलॉजिकल तौर पर लिए गए दो पक्षियों के शव अत्यधिक सड़े हुए होने के कारण उनकी आंतरिक जांच नहीं हो सकी। तीसरे पक्षी (कॉमन कूट) की पोस्टमार्टम स्थिति सामान्य पाई गई।