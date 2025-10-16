Ramesh Rulaniya Murder Update: ADG MN दिनेश ने लिया बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपियों की आई शामत

Rajasthan News: कुचामन सिटी के चर्चित व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब इस मामले में फरार चल रहे चारों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पहले प्रत्येक आरोपी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम तय किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है।
यह फैसला एडीजी (क्राइम ब्रांच) दिनेश एमएन ने लिया है। उन्होंने बताया कि डीडवाना-कुचामन एसपी द्वारा पहले जारी इनाम राशि को निरस्त करते हुए नई राशि तय की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी या उनके बारे में पुख्ता सूचना देने पर अब यह इनाम दिया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक, फरार चल रहे आरोपियों में बोरावड़ निवासी गणपत गुर्जर, अजमेर निवासी धर्मेंद्र गुर्जर, बोरावड़ निवासी जुबैर अहमद, और काला डूंगरी (बोरावड़) निवासी महेश गुर्जर शामिल हैं। चारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है।
यह वारदात 7 अक्टूबर 2025 को कुचामन सिटी के एक जिम में हुई थी। परिवादी चैनाराम की रिपोर्ट के अनुसार, उसके जीजा रमेश रूलानिया पर एक नकाबपोश हमलावर ने फायरिंग कर दी थी। गोली लगने के बाद घायल रमेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कई संदिग्धों से पूछताछ की है। अब इन चारों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने इनाम बढ़ाकर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई है।
एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कि यह मामला संगीन श्रेणी का है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
