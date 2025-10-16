Ramesh Rulaniya Murder Update: ADG MN दिनेश ने लिया बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपियों की आई शामत

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कई संदिग्धों से पूछताछ की है। अब इन चारों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने इनाम बढ़ाकर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई है।

एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कि यह मामला संगीन श्रेणी का है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।