Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

Mandi News: दीपावली के अवकाश से पहले मंडी में बंपर आवक, 9000 रुपए क्विंटल बिका मूंग

दीपावली अवकाश को लेकर कृषि उपज मंडी 17 से 22 अक्टूबर तक बंद रहेगी। ऐसे में कारोबारी दिन के अंतिम दिन मंडी में कृषि जिंसों की अच्छी आवक हुई।

2 min read

कुचामन शहर

image

Santosh Trivedi

Oct 17, 2025

mandi news

Photo- Patrika

मेड़ता सिटी। छह दिनों के दिवाली अवकाश से पहले गुरुवार को अंतिम दिन खुली मेड़ता कृषि उपज मंडी में 20 हजार बैग कृषि उपज की आवक हुई। मंडी में विराट क्वालिटी के मूंग के अधिकतम भाव 9 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं, दूसरी ओर मंडी में नए ग्वार और चवला की भी आवक हुई। अब अवकाश के बाद कारोबार के लिहाज से मंडी सीधे 23 अक्टूबर को खुलेगी।

दीपावली अवकाश को लेकर कृषि उपज मंडी 17 से 22 अक्टूबर तक बंद रहेगी। ऐसे में कारोबारी दिन के अंतिम दिन मंडी में कृषि जिंसों की अच्छी आवक हुई। कुल बीस हजार बैग्स में से पंद्रह हजार कट्टे मूंग की आवक हुई। किसानों और कृषि जिंसों से मंडी में चहल-पहल बनी रही।

मूंग की सर्वाधिक आवक के चलते हर ब्लॉक में मूंग की ढेरियां लगी दिखी। वहीं, दूसरी ओर कई किसानों को मूंग के भावों ने क्वालिटी निम्न होने से नाराज किया तो कई किसानों का बढ़िया गुणवत्ता का मूंग सर्वाधिक भावों में बिका।

मंडी में हल्की क्वालिटी का मूंग 4 हजार रुपए तो "विराट' क्वालिटी का मूंग 9 हजार रुपए प्रति क्विंटल में बिका। वहीं मंडी में जीरे के भाव स्थिर नजर आए। अच्छी क्वालिटी का जीरा 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक बिका।

यों जानिए कृषि जिंसों की आवक

उपज आवक

  • मूंग 15000 कट्टे
  • जीरा 2000 बोरी
  • ग्वार 1000 कट्टे
  • सौंफ 700 बोरी
  • रायड़ा 400 कट्टे

अन्य 900 कट्टे

  • मंडी में 17 से 22 तक इस तरह रहेंगे अवकाश
  • 17 अक्टूबर- दिवाली साफ-सफाई, रंग-रोगन
  • 18 अक्टूबर- धनतेरस
  • 19 अक्टूबर- साप्ताहिक अवकाश
  • 20 और 21 अक्टूबर- दिवाली
  • 22 अक्टूबर- रामा-श्यामा

जानिए…क्या बोले व्यापारी

मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष हस्तीमल डोसी ने बताया कि मंडी मंे हर साल के लिहाज से देखें तो अब तक सामान्य आवक हो रही है। लेकिन दिवाली के बाद मंडी में खरीफ की उपज की आवक बढ़ने की पूरी उम्मीदें है। व्यापारी सुमेरचंद जैन ने बताया कि मूंग में क्वालिटी की समस्या सामने आ रही है। बाजार उसी स्थिति में है। अब रोशनी के पर्व के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस बार खरीफ सीजन का कारोबार कैसा रहेगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 8 जिलों में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू, किसानों को लेकर सीएम भजनलाल ने कही ये बड़ी बात
जयपुर
cm-bhajanlal-3

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 03:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / Mandi News: दीपावली के अवकाश से पहले मंडी में बंपर आवक, 9000 रुपए क्विंटल बिका मूंग

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्शन मोड में प्रशासन: आनंदपाल के टॉर्चर हाउस के बाद हिस्ट्रीशीटर परवेज बालिया के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

परवेज बालिया
कुचामन शहर

रमेश रूलानिया हत्याकांड में 3 शूटर पश्चिम बंगाल से अरेस्ट, गैंगस्टर रोहित ने ली थी जिम्मेदारी, बड़ा खुलासा

कुचामन शहर

Ramesh Rulaniya Murder Update: ADG MN दिनेश ने लिया बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपियों की आई शामत

कुचामन शहर

रूलानिया हत्याकांड में आई बड़ी अपडेट, आरोपी के जिम पर प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन

कुचामन शहर

Rajasthan News: कारोबारी रुलानिया हत्याकांड में बड़ा एक्शन, कुचामन थाने के 15 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

Ramesh Rulania murder
कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.