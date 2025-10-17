Mandi News: दीपावली के अवकाश से पहले मंडी में बंपर आवक, 9000 रुपए क्विंटल बिका मूंग

Photo- Patrika
मेड़ता सिटी। छह दिनों के दिवाली अवकाश से पहले गुरुवार को अंतिम दिन खुली मेड़ता कृषि उपज मंडी में 20 हजार बैग कृषि उपज की आवक हुई। मंडी में विराट क्वालिटी के मूंग के अधिकतम भाव 9 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं, दूसरी ओर मंडी में नए ग्वार और चवला की भी आवक हुई। अब अवकाश के बाद कारोबार के लिहाज से मंडी सीधे 23 अक्टूबर को खुलेगी।
दीपावली अवकाश को लेकर कृषि उपज मंडी 17 से 22 अक्टूबर तक बंद रहेगी। ऐसे में कारोबारी दिन के अंतिम दिन मंडी में कृषि जिंसों की अच्छी आवक हुई। कुल बीस हजार बैग्स में से पंद्रह हजार कट्टे मूंग की आवक हुई। किसानों और कृषि जिंसों से मंडी में चहल-पहल बनी रही।
मूंग की सर्वाधिक आवक के चलते हर ब्लॉक में मूंग की ढेरियां लगी दिखी। वहीं, दूसरी ओर कई किसानों को मूंग के भावों ने क्वालिटी निम्न होने से नाराज किया तो कई किसानों का बढ़िया गुणवत्ता का मूंग सर्वाधिक भावों में बिका।
मंडी में हल्की क्वालिटी का मूंग 4 हजार रुपए तो "विराट' क्वालिटी का मूंग 9 हजार रुपए प्रति क्विंटल में बिका। वहीं मंडी में जीरे के भाव स्थिर नजर आए। अच्छी क्वालिटी का जीरा 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक बिका।
उपज आवक
अन्य 900 कट्टे
मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष हस्तीमल डोसी ने बताया कि मंडी मंे हर साल के लिहाज से देखें तो अब तक सामान्य आवक हो रही है। लेकिन दिवाली के बाद मंडी में खरीफ की उपज की आवक बढ़ने की पूरी उम्मीदें है। व्यापारी सुमेरचंद जैन ने बताया कि मूंग में क्वालिटी की समस्या सामने आ रही है। बाजार उसी स्थिति में है। अब रोशनी के पर्व के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस बार खरीफ सीजन का कारोबार कैसा रहेगा।
