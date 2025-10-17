Mandi News: दीपावली के अवकाश से पहले मंडी में बंपर आवक, 9000 रुपए क्विंटल बिका मूंग

मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष हस्तीमल डोसी ने बताया कि मंडी मंे हर साल के लिहाज से देखें तो अब तक सामान्य आवक हो रही है। लेकिन दिवाली के बाद मंडी में खरीफ की उपज की आवक बढ़ने की पूरी उम्मीदें है। व्यापारी सुमेरचंद जैन ने बताया कि मूंग में क्वालिटी की समस्या सामने आ रही है। बाजार उसी स्थिति में है। अब रोशनी के पर्व के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस बार खरीफ सीजन का कारोबार कैसा रहेगा।