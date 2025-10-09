रमेश रूलानिया हत्याकांड : एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पहुंचे कुचामनसिटी, बोले- जल्द होगा खुलासा

फोटो पत्रिका
कुचामनसिटी। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने कहा कि व्यापारी रमेश रूलानिया हत्या मामले में पुलिस को बड़ी लीड मिली है। एजीटीएफ की टीम भी मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। प्रकरण में कई संदिग्धों को डिटेन किया है, जिनसें पूछताछ जारी है। घटना में सहयोग करने वालों या जिन्हें जानकारी थी, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। साथ ही बदमाशों को हीरो मानकर फॉलो करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। संभवत: एक-दो दिन में मामले का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नागौर को फिर से अपराध मुक्त करूंगा।
कुचामन में तीन दिन पहले हुए हत्याकांड प्रकरण में गुरुवार को जांच के लिए कुचामन पहुंचे एडीजी ने यहां मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस सोशल मीडिया की पोस्ट पर ध्यान नहीं देती है। सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी लिख सकता है। पुलिस सबसे पहले मर्डर करने वाले आरोपियों को पकड़ेगी। पुलिस का टारगेट सिर्फ मर्डर करने वाले बदमाश है, जो फिलहाल गिरफ्त से दूर है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को आरोपियों को पकड़ने को लेकर बड़ी लीड मिली है।
एडीजी ने यहां अजमेर रेंज आईजी राजेन्द्र चौधरी व डीडवाना-कुचामन एसपी ऋचा तोमर से घटना व कार्रवाई को लेकर अपडेट लिया। डिटेन किए गए संदिग्धों में से एक से एडीजी ने पूछताछ की। उन्होंने स्टेशन रोड स्थित धनकोली हाउस के पास बिल्डिंग में संचालित शिवाय जिम का जायजा लिया। जहां पर व्यापारी को गोली मारी गई थी।
कुचामन थाने में एडीजे ने पूर्व में मिली करोड़ों की फिरौती की धमकी को लेकर तीन पीडि़तों से मिलकर जानकारी ली। उनकी सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एडीजी ने बताया कि पूर्व में इनको सुरक्षा दी गई थी, क्यों हटाई गई। इस मामले पर भी अधिकारियों से वार्ता करेंगे।
