रमेश रूलानिया हत्याकांड : एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पहुंचे कुचामनसिटी, बोले- जल्द होगा खुलासा

कुचामनसिटी। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने कहा कि व्यापारी रमेश रूलानिया हत्या मामले में पुलिस को बड़ी लीड मिली है। एजीटीएफ की टीम भी मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। प्रकरण में कई संदिग्धों को डिटेन किया है, जिनसें पूछताछ जारी है। घटना में सहयोग करने वालों या जिन्हें जानकारी थी, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। साथ ही बदमाशों को हीरो मानकर फॉलो करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। संभवत: एक-दो दिन में मामले का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नागौर को फिर से अपराध मुक्त करूंगा।