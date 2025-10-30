हादसा या साजिश…फिर चर्चा में आया हाई प्रोफाइल नीतीश कटारा हत्याकांड, दुर्घटना में सुखदेव पहलवान की मौत

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दुर्घटना में बाइक सवार की मौत
कुशीनगर में मधुरिया पुलिस चौकी के पास एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक सुखदेव पहलवान चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड का दोषी रहा है और हाल ही में आजीवन कारावास की सजा काटकर आया था। जानकारी के मुताबिक सुखदेव अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक की पहचान कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र के ग्राम तरुवनवा निवासी सुखदेव पहलवान के रूप में हुई। सुखदेव का नाम देश के सबसे चर्चित हत्याकांडों में शामिल नीतीश कटारा मर्डर केस से जुड़ा हुआ था।16 फरवरी 2002 की देर रात नीतीश कटारा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बता दें कि वेस्ट यूपी के बाहुबली डीपी यादव की बेटी भारती यादव और नीतीश के बीच प्रेम संबंध था। परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था इन्हीं संबंधों के चलते डीपी यादव के बेटे विकास यादव, उसके चचेरे भाई विशाल यादव और सहयोगी सुखदेव पहलवान पर हत्या का आरोप लगा।
काफी समय तक चली कोर्ट की कार्यवाही के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए जेल भेजा गया।सुखदेव ने लगभग बीस साल जेल में काटे, जिसके बाद वह हाल ही में रिहा हुआ था। पुलिस ने कहा कि अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।चौकी प्रभारी मधुरिया ब्रम्हानंद उपाध्याय ने बताया कि स्कार्पियो कब्जे में है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
