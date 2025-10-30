हादसा या साजिश…फिर चर्चा में आया हाई प्रोफाइल नीतीश कटारा हत्याकांड, दुर्घटना में सुखदेव पहलवान की मौत

कुशीनगर में मधुरिया पुलिस चौकी के पास एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक सुखदेव पहलवान चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड का दोषी रहा है और हाल ही में आजीवन कारावास की सजा काटकर आया था। जानकारी के मुताबिक सुखदेव अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।