कुख्यात अपराधी की बेटी के बर्थडे में पहुंचे BJP जिलाध्यक्ष, फोटो वायरल होते ही हड़कंप… जबाव देना हुआ मुश्किल

देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाबू गांव के रहने वाले कमलेश्वर प्रताप सिंह उर्फ अप्पू राव पुत्र उदय प्रताप सिंह एक शातिर अपराधी है।इसके खिलाफ तरकुलवा थाना और कुशीनगर का कसया थाना मिलाकर कुल 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। इन मुकदमों में गंभीर धाराओं में भी मुकदमे पंजीकृत हैं।इन मुकदमों में धारा 307, 419, 420 जैसे गंभीर अपराध भी हैं। यह देवरिया जनपद के तरकुलवा थाने और कुशीनगर जनपद के कसया थाने का हिस्ट्रीशीटर है। इसके खिलाफ देवरिया जनपद में वर्ष 2022 में ही DM के आदेश पर इसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।