कुशीनगर

कुख्यात अपराधी की बेटी के बर्थडे में पहुंचे BJP जिलाध्यक्ष, फोटो वायरल होते ही हड़कंप… जबाव देना हुआ मुश्किल

कुशीनगर के BJP जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय को एक बर्थडे पार्टी में जाना भारी पड़ गया है। मामला एक कुख्यात अपराधी से जुड़ा है जिसकी बेटी के बर्थडे पार्टी में जिलाध्यक्ष गए थे। इसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया।

कुशीनगर

anoop shukla

Aug 17, 2025

Up news, kishinagar
फोटो सोर्स: पत्रिका, BJP जिलाध्यक्ष का फोटो वायरल होते ही हड़कंप

दो जिलों कुशीनगर, देवरिया के कुख्यात अपराधी कमलेश्वर प्रताप सिंह उर्फ अप्पू राव की बेटी के बर्थडे में BJP जिलाध्यक्ष के पहुंचने का फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद हड़कंप मच गया, बाद में मामला बढ़ता देख BJP जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने इस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया।

देवरिया और कुशीनगर में दर्ज है 15 मुकदमे

पुलिसिया रिकॉर्ड के मुताबिक इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ देवरिया जनपद और कुशीनगर जनपद मिलाकर कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं। इसकी गांव की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। BJP जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने बताया है कि मुझे जानकारी नहीं थी कि वह गैंगस्टर है और अपराधी है, घर आकर उसने अपनी बेटी के जन्मदिन में आने का निमंत्रण दिया था, इसलिए मैं चला गया। जैसे जानकारी हुई है कि वह अपराधी है मैने फेसबुक पोस्ट को हटा दिया हूं।मेरा उससे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है।

DM के आदेश पर संपति भी हो चुकी है कुर्क

देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाबू गांव के रहने वाले कमलेश्वर प्रताप सिंह उर्फ अप्पू राव पुत्र उदय प्रताप सिंह एक शातिर अपराधी है।इसके खिलाफ तरकुलवा थाना और कुशीनगर का कसया थाना मिलाकर कुल 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। इन मुकदमों में गंभीर धाराओं में भी मुकदमे पंजीकृत हैं।इन मुकदमों में धारा 307, 419, 420 जैसे गंभीर अपराध भी हैं। यह देवरिया जनपद के तरकुलवा थाने और कुशीनगर जनपद के कसया थाने का हिस्ट्रीशीटर है। इसके खिलाफ देवरिया जनपद में वर्ष 2022 में ही DM के आदेश पर इसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

Published on:

17 Aug 2025 02:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / कुख्यात अपराधी की बेटी के बर्थडे में पहुंचे BJP जिलाध्यक्ष, फोटो वायरल होते ही हड़कंप… जबाव देना हुआ मुश्किल

