कुशीनगर में RSS के सह संघ चालक के बेटे की नृशंस हत्या…हमलावरों ने आंखें फोड़ी, कान काटा, क्षेत्र में भारी तनाव

विवाद इतना बढ़ा कि चारों ने उत्कर्ष को घेरकर पीटा। मौके पर मौजूद लोगों ने मुझे बताया कि बेटा जान बचाकर भागने लगा तो आरोपियों ने पीछा कर घेर लिया और फरसे और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बेटे को पीटने के बाद आरोपियों ने उसकी एक आंख फोड़ दी और एक कान काट लिया। शोर सुनकर हम लोग दौड़कर पहुंचे। देखा तो आरोपी बेटे की गर्दन दबाकर बैठे थे। इसी बीच पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने मौके से कन्हई के तीन बेटों को हिरासत में लिया।