कुशीनगर में RSS के सह संघ चालक के बेटे की नृशंस हत्या…हमलावरों ने आंखें फोड़ी, कान काटा, क्षेत्र में भारी तनाव

कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में शुक्रवार की रात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला सह संघ चालक के बेटे की दबंगों ने हत्या कर दी, वजह सिर्फ यह था कि उनके खेत में लगी फसल जानवर चर रहे थे इसी खबर मिलते ही उन्होंने आपत्ति जताई।
इस पर हत्यारोपी भड़क गए और बुरी तरह पिटाई किए, इतना ही नहीं हत्यारों ने युवक की आंख फोड़ दी और कान काट डाले। चीख-पुकार सुनकर घरवाले पहुंचे। देखा तो आरोपी युवक की गर्दन दबाकर बैठे थे। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गया, पुलिस को देखकर एक आरोपी भाग गया। तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी घायल हैं। इनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक सेमरा गांव के रहने वाले इंद्रजीत सिंह RSS के जिला सह संघ चालक हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर शाम लगभग सात बजे पड़ोसी ने बताया कि आपके खेत में पशु घुस गए हैं। इस पर बेटा उत्कर्ष पशुओं को देखने के लिए खेत में गया। वहां पशुओं को चरते देख उसने पास में झोपड़ी डालकर रहने वाले कन्हई यादव से इस पर आपत्ति जताई और पशुओं को बाहर निकालने के लिए कहा। यह सुनते ही कन्हई के चारों बेटे सच्चिदानंद, श्रीनिवास, देवेंद्र और ज्ञान भड़क गए।
विवाद इतना बढ़ा कि चारों ने उत्कर्ष को घेरकर पीटा। मौके पर मौजूद लोगों ने मुझे बताया कि बेटा जान बचाकर भागने लगा तो आरोपियों ने पीछा कर घेर लिया और फरसे और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बेटे को पीटने के बाद आरोपियों ने उसकी एक आंख फोड़ दी और एक कान काट लिया। शोर सुनकर हम लोग दौड़कर पहुंचे। देखा तो आरोपी बेटे की गर्दन दबाकर बैठे थे। इसी बीच पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने मौके से कन्हई के तीन बेटों को हिरासत में लिया।
कुबेरस्थान थाना अध्यक्ष अश्विनी राय ने बताया कि इंद्रजीत सिंह ने कन्हई यादव और उसके चारों बेटों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। इसमें कहा गया है कि संघर्ष में उत्कर्ष सिंह की मौत हो गई, जबकि विपक्षी पक्ष के तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस कस्टडी में उनका इलाज चल रहा है। इनमें से एक को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
घटना के बाद पुलिस पहुंची तो चारों आरोपी वहीं मौजूद थे। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए।सीओ डॉ. अजय कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों के बयान दर्ज किए। वारदात की जानकारी पर विधायक मनीष मंटू जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख आशुतोष बहुगुणा सहित भारी संख्या में शुभचिंतक पहुंच गए।