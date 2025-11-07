बिहार चुनाव के बीच यूपी से बिहार ट्रेन में लाई जा रही थी अंग्रेजी शराब, शराब तस्करों की चालाकी देख उड़े पुलिस के होश

इसी क्रम में बगहा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। फिलहाल, पुलिस शराब तस्करों की पहचान में जुटी हुई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किए जाने की संभावना है, पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले इमामगंज विधानसभा से हम पार्टी की विधायक सह प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जब्त कर लिया था और थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया था कि हम पार्टी से इमामगंज विधानसभा प्रत्याशी दीपा कुमारी का पोस्टर वाहन में लगा था, जांच के बाद करीब 17 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए गए। बिहार में चल रहे चुनाव को देखते हुए यूपी के कुशीनगर और देवरिया जिले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रहींगी।