कुशीनगर

बिहार चुनाव के बीच यूपी से बिहार ट्रेन में लाई जा रही थी अंग्रेजी शराब, शराब तस्करों की चालाकी देख उड़े पुलिस के होश

बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी, बिहार बार्डर पर लगातार चेकिंग अभियान चल रही है। मद्य निषेध विभाग के प्रभारी ने यूपी से ट्रेन द्वारा बिहार लाई जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की है।

Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Nov 07, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, बगहा स्टेशन पर बरामद हुई शराब की बोतलें

बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए बार्डर पर अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है, इसके बावजूद शराब तस्कर बिहार में शराब की खेप पहुंचाने के लिए हैरतअंगेज तरीके अपना रहे हैं। अंग्रेजी शराब की तस्करी भी चल रही है।

बगहा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चेकिंग में मिली शराब की खेप

जानकारी के मुताबिक पश्चिम चंपारण के बगहा में ट्रेन के जरिये शराब लाई गई थी। गुरुवार की देर शाम बगहा रेलवे स्टेशन पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान शराब बरामद किया।जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर आ रही एक यात्री ट्रेन की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने सब्जियों की बोरी में छिपाकर रखी गई शराब की बोतलें बरामद की।

शराब तस्करी पर लगाम के लिए लगातार हो रही है चेकिंग

शराब की बोतलें की बरामदगी को देखते हुए बगहा के मद्य निषेध विभाग के प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं। जिले में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों, राहगीरों और सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेनों की सघन जांच की जा रही है जिससे कि अपराध और तस्करी पर रोक लगाई जा सके। प्रभारी प्रमोद कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में चुनाव के समय शराब तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इससे पहले "हम" पार्टी के विधायक की प्रचार गाड़ी से मिली थी विदेशी शराब की बोतलें

इसी क्रम में बगहा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। फिलहाल, पुलिस शराब तस्करों की पहचान में जुटी हुई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किए जाने की संभावना है, पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले इमामगंज विधानसभा से हम पार्टी की विधायक सह प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जब्त कर लिया था और थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया था कि हम पार्टी से इमामगंज विधानसभा प्रत्याशी दीपा कुमारी का पोस्टर वाहन में लगा था, जांच के बाद करीब 17 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए गए। बिहार में चल रहे चुनाव को देखते हुए यूपी के कुशीनगर और देवरिया जिले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रहींगी।

वर्दी में रहते हुए विवादास्पद वीडियो, फोटो या बयान साझा करने से बचें…SP ने रिक्रूट्स को दी सोशल मीडिया पॉलिसी की विस्तृत जानकारी
देवरिया
Up news, Deoria news, Deoria police

Published on:

07 Nov 2025 02:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / बिहार चुनाव के बीच यूपी से बिहार ट्रेन में लाई जा रही थी अंग्रेजी शराब, शराब तस्करों की चालाकी देख उड़े पुलिस के होश

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

