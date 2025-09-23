चौदह साल का अफेयर…नहीं बर्दाश्त कर सका बेवफाई, घर में घुसकर प्रेमिका को मारा चाकू…खुद का भी काटा नस

महिला ने स्वीकार किया कि उसका और आरोपी का 14 साल से अफेयर चल रहा था। दो साल पहले मेरे घर वाले नहीं माने इसलिए मेरी शादी कर दी। दो साल से मैं कन्हैया से बात नहीं कर रही थी। आज कन्हैया ने मुझे कई बार काल किया लेकिन फोन नहीं रिसीव की, आज दोपहर में बाउंड्री में थी तभी पता चला कि गेट खोलकर आरोपी कन्हैया आ गया और उसने शादी की बावत पूछते हुए चाकू से हमला कर दिया। हाईवे चौकी प्रभारी विवेक पांडेय ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों को काफी चोट लगी है। कसया सीएचसी भिजवाया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।