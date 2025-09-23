चौदह साल का अफेयर…नहीं बर्दाश्त कर सका बेवफाई, घर में घुसकर प्रेमिका को मारा चाकू…खुद का भी काटा नस

कुशीनगर में आज सनकी युवक ने एक महिला पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, इसके बाद खुद की भी नसे काट किया। खून से लथपथ महिला और उसके पीछे युवक भागते हुए पुलिस चौकी पहुंचे, अचानक यह देख पुलिसकर्मी भी सकते में आ गए और वे फौरन दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।
जानकारी के मुताबिक कसया के वीर सावरकर नगर में एक महिला के घर उसका पुराना प्रेमी पहुंचा और बोला कि अब तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो, जब तक वह कुछ बोलती इसके पहले ही आरोपी ने चाकू से वार कर दिया, देखते ही देखते युवक ने अपना भी नस काट लिया। खून बहता देख महिला घर से बाहर पास स्थित पुलिस चौकी पहुंची, देखते ही देखते युवक भी वहीं पहुंचा। दोनों को पुलिस ने बिठाकर कटे हुए घावों पर कपड़े बांध कर खून रोके, और अस्पताल पहुंचाए
अस्पताल में पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो वह अपना नाम कन्हैया कुमार बताया और सूरत में प्राइवेट नौकरी करने की बात कही। युवक ने कहा कि उसका और महिला का लगभग चौदह सालों से प्रेम संबंध है। दो साल पहले लड़की के घरवालों ने उसकी शादी कर दी। इसके बावजूद दोनों फोन पर बात करते रहे। कुछ दिन पहले लड़की ने कन्हैया का फोन उठाना बंद कर दिया। इससे नाराज वो सूरत से लड़की के घर पहुंचा। फिर चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। फिर खुद के हाथ की नस काट ली। आरोपी युवक ने कहा कि वह अपने प्यार को किसी दूसरे का नहीं होने देगा।
महिला ने स्वीकार किया कि उसका और आरोपी का 14 साल से अफेयर चल रहा था। दो साल पहले मेरे घर वाले नहीं माने इसलिए मेरी शादी कर दी। दो साल से मैं कन्हैया से बात नहीं कर रही थी। आज कन्हैया ने मुझे कई बार काल किया लेकिन फोन नहीं रिसीव की, आज दोपहर में बाउंड्री में थी तभी पता चला कि गेट खोलकर आरोपी कन्हैया आ गया और उसने शादी की बावत पूछते हुए चाकू से हमला कर दिया। हाईवे चौकी प्रभारी विवेक पांडेय ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों को काफी चोट लगी है। कसया सीएचसी भिजवाया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।