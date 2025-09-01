पुलिस विभाग में हाई वोल्टेज ड्रामा…सिपाही ने सिपाही पत्नी को सिपाही के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ा, ड्यूटी से लौटा तो दोनों कमरे में मिले

जानकारी के मुताबिक बलिया के रहने वाले सिपाही मिथिलेश यादव की ड्यूटी कुशीनगर में हैं। उनकी 6 फरवरी 2025 को सुल्तानपुर की रहने वाली सिम्पी यादव से शादी हुई थी। सिम्पी भी कसया थाने में सिपाही हैं। दोनों शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी नगर में किराए के मकान में रहते हैं। पत्नी की कुछ आदतों से इधर पति को शक हो रहा था कि उसका कहीं कोई अफेयर चल रहा है। इसी संदेह में रविवार को ड्यूटी से वह अचानक घर लौटा तो होश उड़ गए, कमरे में उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रंगरेलियां मना रही थी।