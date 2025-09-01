पुलिस विभाग में हाई वोल्टेज ड्रामा…सिपाही ने सिपाही पत्नी को सिपाही के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ा, ड्यूटी से लौटा तो दोनों कमरे में मिले

कुशीनगर में रविवार शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी नगर में एक मकान में उस समय अफरा तफरी मच गया जब एक सिपाही ड्यूटी से जब अचानक लौटा तो कमरे में सिपाही पत्नी और उसका सिपाही प्रेमी कमरे में मिले। यह देखते ही उसके होश उड़ गए और फौरन पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस पहुंची तब काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद पत्नी कमरे से बाहर निकली और गेट पर ताला मार दिया।
कमरे में अंदर प्रेमी मौजूद था और बाहर से ताला लग गया, उसने भी अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। कॉन्स्टेबल पति दरवाजा खोलने के लिए पत्नी से बोलता रहा। लेकिन पत्नी कहती रही कि दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसके बाद पति ने ताला तोड़कर प्रेमी को बाहर निकाला और मारपीट किया।पुलिस किसी तरह पति और प्रेमी को अलग अलग कर प्रेमी को थाने ले गई।
जानकारी के मुताबिक बलिया के रहने वाले सिपाही मिथिलेश यादव की ड्यूटी कुशीनगर में हैं। उनकी 6 फरवरी 2025 को सुल्तानपुर की रहने वाली सिम्पी यादव से शादी हुई थी। सिम्पी भी कसया थाने में सिपाही हैं। दोनों शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी नगर में किराए के मकान में रहते हैं। पत्नी की कुछ आदतों से इधर पति को शक हो रहा था कि उसका कहीं कोई अफेयर चल रहा है। इसी संदेह में रविवार को ड्यूटी से वह अचानक घर लौटा तो होश उड़ गए, कमरे में उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रंगरेलियां मना रही थी।
घर पहुंचने पर पत्नी कमरा नहीं खोल रही थी, सूचना पर जब पुलिस पहुंची तब उसने दरवाजा खोला और प्रेमी विश्वनाथ राय को अंदर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया, बाद में मिथिलेश ने किसी तरह ताला तोड़कर प्रेमी को बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट भी किया। प्रेमी को पकड़ कर पुलिस उसे थाने ले आई। इधर सिपाही पति ने अपनी पत्नी पर हत्या कर देने का संदेह जताते हुए कहा है कि अब वह उसे अपने साथ नहीं रखेगा।