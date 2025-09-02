हिंदू लड़कियों से छेड़खानी कर मचा रखे थे दहशत, अब पुलिस के इलाज पर जान बख्शने की कर रहे हैं गुजारिश

SP कुशीनगर संतोष मिश्रा ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिली कि असलम और जुल्फिकार रामकोला थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं।पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए चार टीम गठित कर दबिश देने पहुंची, सुबह करीब 4 बजे कुशुमाहा पुल पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने भागने की बजाय पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।मुठभेड़ में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी पुलिस निगरानी में इलाज हो रहा है। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से दो देसी तमंचे, कई कारतूस, एक बिना नंबर की बाइक और 11सौ नकद जब्त किए हैं।