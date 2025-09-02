Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कुशीनगर

हिंदू लड़कियों से छेड़खानी कर मचा रखे थे दहशत, अब पुलिस के इलाज पर जान बख्शने की कर रहे हैं गुजारिश

कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।मुठभेड़ में असलम और जुल्फिकार के पैर में गोली लगी दोनों के पास से कट्टा और कारतूस भी बरामद हुए। ये दोनों हिंदू लड़कियों को निशाने पर रखते थे और लव जिहाद में फंसाते थे।

कुशीनगर

anoop shukla

Sep 02, 2025

Up news, kushinagar
फोटो सोर्स: पत्रिका, मुठभेड़ में दो बदमाश घायल

कुशीनगर जिले में दो शातिर बदमाश इन दिनों छात्राओं में दहशत मचा रखे थे, दोनों को छेड़खानियों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया था। पुलिस ने कारवाई करते हुए दो बदमाशों असलम और जुल्फिकार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पहले इनपर 25 हजार का इनाम था जो बाद में बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया।

मुखबिर की सूचना पर टीम ने की घेरेबंदी, क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाश घायल

SP कुशीनगर संतोष मिश्रा ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिली कि असलम और जुल्फिकार रामकोला थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं।पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए चार टीम गठित कर दबिश देने पहुंची, सुबह करीब 4 बजे कुशुमाहा पुल पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने भागने की बजाय पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।मुठभेड़ में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी पुलिस निगरानी में इलाज हो रहा है। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से दो देसी तमंचे, कई कारतूस, एक बिना नंबर की बाइक और 11सौ नकद जब्त किए हैं।

ये भी पढ़ें

घर की बिजली ठीक करने ट्रांसफार्मर पर चढ़े दो दोस्त, करंट की चपेट में आने से मौत, गांव में मचा कोहराम
बरेली
image

व्हील चेयर पर बैठ कर माफ करने की कर रहे गुजारिश

गोली लगने से घायल दोनों बदमाश अस्पताल में भर्ती बदमाश व्हीलचेयर पर बैठे, हाथ जोड़कर पुलिस से अपने किए की माफी मांग रहे हैं। SP कुशीनगर ने कहा कि इनपर कड़ी कारवाई की जाएगी। लड़कियों के दुखों के आसपास सादे वर्दी में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। महिला सुरक्षा पर पुलिस काफी गंभीर है।

ये भी पढ़ें

‘ये ही वो हाथ है ना जिससे मेरी बहन को छुआ..’ कहकर काट डाला; फिर तड़पता देख दरिंदा शराब पीकर नाचा,सन्न कर देगा पूरा मामला
कानपुर
UP Crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 02:40 pm

Published on:

02 Sept 2025 02:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / हिंदू लड़कियों से छेड़खानी कर मचा रखे थे दहशत, अब पुलिस के इलाज पर जान बख्शने की कर रहे हैं गुजारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट