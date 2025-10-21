NH-28 पर भीषण सड़क हादसा…हाइवे के किनारे गिरे पेड़ से टकराई बोलेरो, दो लोगों की मौत

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, कुशीनगर में भीषण दुर्घटना
मंगलवार की सुबह कुशीनगर जिले के NH-28 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो गाड़ी हाईवे के किनारे गिरे पेड़ से टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना कोतवाली हाटा क्षेत्र के थरुआडीह गांव के पास भोर में करीब चार बजे हुआ। बोलेरो सवार झगरू शर्मा और उमेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कृष्णा शर्मा और ईश प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी हाटा में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि बोलेरो में सवार सभी लोग तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सपहि बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं। ये लोग गोरखपुर में एक मरीज को भर्ती कराने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान चालक को झपकी आ गई और गाड़ी हाईवे किनारे गिरे पेड़ के तने से जा टकराई। थाना प्रभारी हाटा रामसहाय चौहान ने बताया कि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।बोलेरो में सवार सभी लोग तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सपहि बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं। ये लोग गोरखपुर में एक मरीज को भर्ती कराने के बाद घर लौट रहे थे।
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
