NH-28 पर भीषण सड़क हादसा…हाइवे के किनारे गिरे पेड़ से टकराई बोलेरो, दो लोगों की मौत

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि बोलेरो में सवार सभी लोग तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सपहि बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं। ये लोग गोरखपुर में एक मरीज को भर्ती कराने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान चालक को झपकी आ गई और गाड़ी हाईवे किनारे गिरे पेड़ के तने से जा टकराई। थाना प्रभारी हाटा रामसहाय चौहान ने बताया कि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।