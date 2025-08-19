कुशीनगर में गोली चलते ही दरोगा भागा, पुलिस के सामने ही युवक को दौड़ाकर पेट में मारी गोली

मंगलवार को राहुल लड़की के साथ जा रहा था, दुकान से कुछ ही दूर विकास ने रास्ते में उसे रोक लिया। उसके बाइक की चाबी और प्लग निकाल दिए। विकास की हरकत से दोनों में कहासुनी हो गई हालांकि वहां मौजूद लोगों ने झगड़ा शांत करा दिया। राहुल लड़की को छोड़कर वापस आया।इसके बाद फिर विकास के साथ उसका दोबारा झगड़ा हो गया, मारपीट में विकास के सिर में चोट लगी, वह घर पहुंचा, फिर लोग उसे अस्पताल ले गए. वहां प्राथमिक इलाज के बाद डाक्टर ने विकास को छोड़ दिया। इसके बाद विकास के परिजन राहुल के घर गए, वहां राहुल से फिर झगड़ा हो गया। परिवार के लोगों ने इसकी सूचना राहुल के भाई दिनेश को दी।