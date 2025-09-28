कुशीनगर में ‘आई लव मोहम्मद’ पर टिप्पणी को लेकर माहौल गरमाया, पथराव का आरोप

जानकारी के कुताहिक पहला मामला तुर्कपट्टी थानाक्षेत्र के गुरवलिया गांव का है। यहां दुर्गा पंडाल के पास खंभे पर कुछ मुस्लिम युवकों ने ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर चिपकाए थे। दुर्गा पंडाल से जुड़े लोगों ने विरोध किया तो पुलिस मौके पर पहुंची और सख्ती दिखाते हुए पोस्टर हटवाए। दूसरा मामला तमकुही के पुरानी बाजार का है, यहां कुछ युवकों ने वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे मुस्लिम बहुल इलाके में ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर लगाते दिख रहे थे। पोस्टर पर लिखा था—“ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे।” बजरंग दल से जुड़े रंजीत गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने पोस्टर हटवा दिए।