कुशीनगर

कुशीनगर में ‘आई लव मोहम्मद’ पर टिप्पणी को लेकर माहौल गरमाया, पथराव का आरोप

कुशीनगर ने भी विवादित पोस्टर लगाने पर विवाद का आरोप है। जिले के दो थानाक्षेत्रों में पुलिस ने सूचना मिलते ही विवादित पोस्टर हटवा दिया, दूसरी जगह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पथराव का आरोप है।

less than 1 minute read

कुशीनगर

image

anoop shukla

Sep 28, 2025

Up news, kushinagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, आपत्तिजनक पोस्टर पर विवाद

"आई लव मोहम्मद" पोस्टर लगाने और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर कुशीनगर में माहौल गरमा गया है। जिले के तुर्कपट्टी और तमकुहीराज में लगे पोस्टर शिकायत के बाद पुलिस ने हटवाए, जबकि पटहेरवा थानाक्षेत्र में पथराव की घटना के आरोप लगे हैं। पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

दो थानाक्षेत्रों में लगे ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर

जानकारी के कुताहिक पहला मामला तुर्कपट्टी थानाक्षेत्र के गुरवलिया गांव का है। यहां दुर्गा पंडाल के पास खंभे पर कुछ मुस्लिम युवकों ने ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर चिपकाए थे। दुर्गा पंडाल से जुड़े लोगों ने विरोध किया तो पुलिस मौके पर पहुंची और सख्ती दिखाते हुए पोस्टर हटवाए। दूसरा मामला तमकुही के पुरानी बाजार का है, यहां कुछ युवकों ने वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे मुस्लिम बहुल इलाके में ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर लगाते दिख रहे थे। पोस्टर पर लिखा था—“ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे।” बजरंग दल से जुड़े रंजीत गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने पोस्टर हटवा दिए।

सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर भड़के युवकों ने किया पथराव

एक अन्य मामले में मुस्लिम युवक की ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्ट पर युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद विवाद भड़क गया। प्रियांशु सिंह का आरोप है कि पिपरा कनक और आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों लोग उनके मीर बिहार स्थित घर पहुंचे और पथराव किया, मामले की तहरीर दे दी गई है। CO सदर अजय कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टर लगाने की जानकारी मिलते ही उसे हटवा दिया गया है। पूरे मामले की जांच चल रही है और शिकायत व जांच के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी शांति भंग करने की अनुमति नहीं है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

