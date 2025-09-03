Patrika LogoSwitch to English

कुशीनगर

इंस्टाग्राम स्टेटस पर “The End” लिख LLB छात्र फंदे से लटका, घर में मचा कोहराम

कुशीनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक छात्र ने फंदे से लटकर सुसाइड कर लिया है। इसके पहले उसने इंस्टा पर स्टेट्स लगाया " the end"

कुशीनगर

anoop shukla

Sep 03, 2025

Up news, kushinagar
फोटो सोर्स: पत्रिका, छात्र ने किया सुसाइड

कुशीनगर में एक अप्रिय घटना हो गई है यहां के धरनिपट्टी गांव में एक LLB छात्र ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि अतुल ने अपने घर के कमरे में फंदा से लटक कर जान दे दिया। मृतक ने मौत से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर "The End" लिखा था।

कमरे में जाने के बाद अतुल ने बंद किया दरवाजा, फंदे से लटका

दादी के अनुसार अतुल रात में उनके पास आया था कुछ देर बाद वह कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कई बार दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन अतुल ने नहीं खोला। जब खिड़की से देखा गया तो वह चादर से फंदा लगाकर लटका हुआ था। दरवाजा तोड़कर अंदर लोग पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश किए लेकिन उसकी मौत हो गई।

दरवाजा तोड़ कर परिजन घुसे, बचाने में हुए नाकामयाब…मचा कोहराम

अतुल के मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया, परिजनों ने बताया कि पढ़ाई में भी वह ठीक था ऐसे में यह घटना समझ से परे हैं। अतुल अपने तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। सूचना पर पहुंची हनुमानगंज पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के अनुसार, युवक के मोबाइल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की जांच की जा रही है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही इसका पटाक्षेप कर लिया जाएगा।

Updated on:

03 Sept 2025 01:30 pm

Published on:

03 Sept 2025 01:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / इंस्टाग्राम स्टेटस पर “The End” लिख LLB छात्र फंदे से लटका, घर में मचा कोहराम

