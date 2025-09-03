इंस्टाग्राम स्टेटस पर “The End” लिख LLB छात्र फंदे से लटका, घर में मचा कोहराम

अतुल के मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया, परिजनों ने बताया कि पढ़ाई में भी वह ठीक था ऐसे में यह घटना समझ से परे हैं। अतुल अपने तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। सूचना पर पहुंची हनुमानगंज पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के अनुसार, युवक के मोबाइल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की जांच की जा रही है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही इसका पटाक्षेप कर लिया जाएगा।