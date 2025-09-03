इंस्टाग्राम स्टेटस पर “The End” लिख LLB छात्र फंदे से लटका, घर में मचा कोहराम

कुशीनगर में एक अप्रिय घटना हो गई है यहां के धरनिपट्टी गांव में एक LLB छात्र ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि अतुल ने अपने घर के कमरे में फंदा से लटक कर जान दे दिया। मृतक ने मौत से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर "The End" लिखा था।
दादी के अनुसार अतुल रात में उनके पास आया था कुछ देर बाद वह कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कई बार दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन अतुल ने नहीं खोला। जब खिड़की से देखा गया तो वह चादर से फंदा लगाकर लटका हुआ था। दरवाजा तोड़कर अंदर लोग पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश किए लेकिन उसकी मौत हो गई।
अतुल के मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया, परिजनों ने बताया कि पढ़ाई में भी वह ठीक था ऐसे में यह घटना समझ से परे हैं। अतुल अपने तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। सूचना पर पहुंची हनुमानगंज पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के अनुसार, युवक के मोबाइल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की जांच की जा रही है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही इसका पटाक्षेप कर लिया जाएगा।