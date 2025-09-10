मां की गोद से नवजात को छीनकर ले गया बंदर, नोंचा-खरोंचा; मुंह पर 11 बार काटा, मामला जानकर आ जाएंगे आसूं!

हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बंदरों के समूह ने 2 महीने के मासूम को उसके घर से उठा लिया था। इसके बाद बंदरों ने नवजात को पानी के ड्रम में डाल दिया। नवजात की डूबने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बच्चा बिस्तर पर सो रहा था और उसके परिवार के सदस्य अपने काम में व्यस्त थे। तभी घर में बंदरों का झुंड घुस गया। जब परिवार को बच्चा चारपाई पर सोता हुआ नहीं मिला तो परिवार ने बच्चे की तलाश शुरू की। जिसके बाद नवजात पानी से भरे एक ड्रम में पड़ा मिला। आनन-फानन में बच्चे के परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दिए बगैर ही शव को परिजनों ने दफना दिया।