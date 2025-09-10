Patrika LogoSwitch to English

कुशीनगर

मां की गोद से नवजात को छीनकर ले गया बंदर, नोंचा-खरोंचा; मुंह पर 11 बार काटा, मामला जानकर आ जाएंगे आसूं!

Uttar Pradesh News: मां की गोद से नवजात को बंदर छीनकर ले गया। बच्ची के मुंह पर बंदर ने 11 बार काटा। जानिए क्या है पूरा मामला?

कुशीनगर

Harshul Mehra

Sep 10, 2025

Uttar Pradesh News
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नवजात को छीनकर ले गया बंदर। फोटो सोर्स-Ai

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बंदर नवजात को उसकी मां की गोद से छीनकर ले गया। 21 दिन के नवजात को बचाने के लिए उसकी मां बंदरों के पीछे भी दौड़ी। बंदरों ने मासूम के मुंह पर 11 बार काटा।

नवजात को उठाकर ले गया बंदर

बताया जा रहा है कि बंदर ने नवजात बच्ची के चेहरे को पूरी तरह से नोच लिया। बच्ची के चेहरे पर 11 चोट के निशान आए हैं। नवजात को बचाने दौड़ी उसकी मां पर भी बंदरों ने हमला किया। कुशीनगर के स्वशासी मेडिकल कॉलेज में नवजात और उसकी मां का इलाज के लिए ले जाया गया। जहां से डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां से भी बच्ची को लखनऊ PGI रेफर किया गया।

कुशीनगर में नवजात पर बंदर ने किया हमला

पूरा मामला कुशीनगर के फाजिलनगर का बताया जा रहा है। मंगलवार देर की शाम को घटना हुई। दरअसल, फाजिलनगर में गोसाई गांव की रहने वाली नेहा अपनी ननद दिनशू के किराए के कमरे में रुकी थी। उसकी डिलीवरी भी यहीं हुई थी। कमरे के बाहर 9 सितंबर की शाम को वह बच्ची को लेकर बैठी हुई थी। इसी दौरान बंदर वहां पर आ पहुंचा।

बच्ची की मां पर भी हुआ हमला

इसके बाद बंदर मां की गोद से बच्ची को उठाकर भाग गया। बच्ची को बचाने के लिए मां बंदर के पीछे दौड़ी। जिसके बाद बंदर ने उन पर भी हमला कर दिया। जैसे-तैसे आस-पास के लोगों ने बंदर से बच्ची को छुड़वाया और मां और बेटी को अस्पताल ले जाया गया।

सीतापुर में बंदरों का झुंड उठा ले गया था बच्चा

हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बंदरों के समूह ने 2 महीने के मासूम को उसके घर से उठा लिया था। इसके बाद बंदरों ने नवजात को पानी के ड्रम में डाल दिया। नवजात की डूबने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बच्चा बिस्तर पर सो रहा था और उसके परिवार के सदस्य अपने काम में व्यस्त थे। तभी घर में बंदरों का झुंड घुस गया। जब परिवार को बच्चा चारपाई पर सोता हुआ नहीं मिला तो परिवार ने बच्चे की तलाश शुरू की। जिसके बाद नवजात पानी से भरे एक ड्रम में पड़ा मिला। आनन-फानन में बच्चे के परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दिए बगैर ही शव को परिजनों ने दफना दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 05:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / मां की गोद से नवजात को छीनकर ले गया बंदर, नोंचा-खरोंचा; मुंह पर 11 बार काटा, मामला जानकर आ जाएंगे आसूं!

