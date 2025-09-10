मां की गोद से नवजात को छीनकर ले गया बंदर, नोंचा-खरोंचा; मुंह पर 11 बार काटा, मामला जानकर आ जाएंगे आसूं!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बंदर नवजात को उसकी मां की गोद से छीनकर ले गया। 21 दिन के नवजात को बचाने के लिए उसकी मां बंदरों के पीछे भी दौड़ी। बंदरों ने मासूम के मुंह पर 11 बार काटा।
बताया जा रहा है कि बंदर ने नवजात बच्ची के चेहरे को पूरी तरह से नोच लिया। बच्ची के चेहरे पर 11 चोट के निशान आए हैं। नवजात को बचाने दौड़ी उसकी मां पर भी बंदरों ने हमला किया। कुशीनगर के स्वशासी मेडिकल कॉलेज में नवजात और उसकी मां का इलाज के लिए ले जाया गया। जहां से डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां से भी बच्ची को लखनऊ PGI रेफर किया गया।
पूरा मामला कुशीनगर के फाजिलनगर का बताया जा रहा है। मंगलवार देर की शाम को घटना हुई। दरअसल, फाजिलनगर में गोसाई गांव की रहने वाली नेहा अपनी ननद दिनशू के किराए के कमरे में रुकी थी। उसकी डिलीवरी भी यहीं हुई थी। कमरे के बाहर 9 सितंबर की शाम को वह बच्ची को लेकर बैठी हुई थी। इसी दौरान बंदर वहां पर आ पहुंचा।
इसके बाद बंदर मां की गोद से बच्ची को उठाकर भाग गया। बच्ची को बचाने के लिए मां बंदर के पीछे दौड़ी। जिसके बाद बंदर ने उन पर भी हमला कर दिया। जैसे-तैसे आस-पास के लोगों ने बंदर से बच्ची को छुड़वाया और मां और बेटी को अस्पताल ले जाया गया।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बंदरों के समूह ने 2 महीने के मासूम को उसके घर से उठा लिया था। इसके बाद बंदरों ने नवजात को पानी के ड्रम में डाल दिया। नवजात की डूबने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बच्चा बिस्तर पर सो रहा था और उसके परिवार के सदस्य अपने काम में व्यस्त थे। तभी घर में बंदरों का झुंड घुस गया। जब परिवार को बच्चा चारपाई पर सोता हुआ नहीं मिला तो परिवार ने बच्चे की तलाश शुरू की। जिसके बाद नवजात पानी से भरे एक ड्रम में पड़ा मिला। आनन-फानन में बच्चे के परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दिए बगैर ही शव को परिजनों ने दफना दिया।