नहीं सुधर रहे पुलिसकर्मी…हिस्ट्रीशीटर के साथ पुलिसकर्मियों की फोटो वायरल, SP ने किया सस्पेंड

कुशीनगर जिले में पशु तस्करों से संबंध रखने के आरोप में ADG जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन ने कड़ी कारवाई करते हुए 33 पुलिसकर्मियों पर कारवाई करते हुए उन्हें जिले से बाहर भेज दिया गया है। इसके बाद भी पुलिसकर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।
अब जिले में तीन पुलिसकर्मियों को हिस्ट्रीशीटर के साथ फोटो खिंचवाना भारी पड़ा। एसपी केशव कुमार ने तीनों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। इसमें हिस्ट्रीशीटर आशुतोष उर्फ भोला के साथ पुलिसकर्मी नारायणी नदी के किनारे दिख रहे हैं। आशुतोष पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गोवध, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर और मारपीट-धमकी के मामले शामिल हैं। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में खड्डा थाने के आरक्षी अजीत सिंह शामिल हैं। रविंद्रनगर धूस थाने के आरक्षी वरुण यादव और पुलिस लाइन के आरक्षी विशाल सिंह भी शामिल हैं।
SP केशव कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने अनुशासन की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में पुलिस की अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। कर्तव्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यह कार्रवाई पिपराइच में गौतस्करों द्वारा छात्र की हत्या मामले के बाद हुई है। इस मामले में पुलिस की संलिप्तता सामने आई थी। पहले ही करीब 36 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है।