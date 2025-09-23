नहीं सुधर रहे पुलिसकर्मी…हिस्ट्रीशीटर के साथ पुलिसकर्मियों की फोटो वायरल, SP ने किया सस्पेंड

अब जिले में तीन पुलिसकर्मियों को हिस्ट्रीशीटर के साथ फोटो खिंचवाना भारी पड़ा। एसपी केशव कुमार ने तीनों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। इसमें हिस्ट्रीशीटर आशुतोष उर्फ भोला के साथ पुलिसकर्मी नारायणी नदी के किनारे दिख रहे हैं। आशुतोष पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गोवध, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर और मारपीट-धमकी के मामले शामिल हैं। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में खड्डा थाने के आरक्षी अजीत सिंह शामिल हैं। रविंद्रनगर धूस थाने के आरक्षी वरुण यादव और पुलिस लाइन के आरक्षी विशाल सिंह भी शामिल हैं।