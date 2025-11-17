कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, घर लौट रहे बाइक सवारों को पिकअप ने मारा टक्कर

दुर्घटना के बाद राहगीरों ने फौरन पुलिस को सूचना दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को परतावल के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने करन गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद बाकी तीनों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। गोरखपुर ले जाते समय संजय चौहान उर्फ बिरजू ने भी दम तोड़ दिया। भीषण हादसे के बाद मृतकों के घर कोहराम मच गया, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि तीनों युवक अपने घर से लौट रहे थे।