कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, घर लौट रहे बाइक सवारों को पिकअप ने मारा टक्कर

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, कुशीनगर में दो युवकों की मौत
कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थानाक्षेत्र में रविवार की रात हुई भीषण दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों मृत युवक महराजगंज जिले के रहने वाले हैं , घायलों में पिकअप चालक भी शामिल है।
जानकारी के मुताबिक यह भीषण सड़क हादसा मंसूरगंज पुलिस चौकी के पास परतावल-पिपराइच रोड पर हुआ। जहां एक महिंद्रा पिकअप (UP53 DT 8692) और बाइक के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान महराजगंज जिले के श्यामदेउरवा थानाक्षेत्र स्थित मोहद्दीपुर बनकटिया निवासी करन गुप्ता और संजय चौहान उर्फ बिरजू के रूप में हुई है। बाइक पर सवार सतीश गुप्ता और पिकअप चालक ईश्वर भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
दुर्घटना के बाद राहगीरों ने फौरन पुलिस को सूचना दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को परतावल के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने करन गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद बाकी तीनों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। गोरखपुर ले जाते समय संजय चौहान उर्फ बिरजू ने भी दम तोड़ दिया। भीषण हादसे के बाद मृतकों के घर कोहराम मच गया, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि तीनों युवक अपने घर से लौट रहे थे।
