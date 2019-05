जेट एयरवेज की बढ़ती जा रही मुश्किलें, कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर अमित अग्रवाल ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। वित्तीय संकट से जूझ रही जेट एयरवेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्थाई रूप से बंद होने के बाद अब जेट एयरवेज के डिप्टी चीफ एग्जिक्यूटिव और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अमित अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अप्रैल से ही जेट एयरवेज ने अपना संचालन बंद कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण भारी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी नौकरी गंवा दी है।



अमित अग्रवाल ने दिया इस्तीफा

अमित अग्रवाल ने इस्तीफा देते समय कहा कि मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत कारणों से अपनी सेवाओं से त्यागपत्र दे रहा हूं। कंपनी के हालात के कारण मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी तक जेट को बचाने के लिए कोई भी कंपनी आगे नहीं आई है, जेट के कर्मचारियों काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं। हालांकि जेट के ही अंतरराष्ट्रीय सहयोगी एतिहाद ने हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।



बैंकों ने भी खड़े किए हाथ

जेट जिस तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। उसके लिए कंपनी को कम से कम 15,000 करोड़ के निवेश की जरूरत है। फिलहाल इस समय जेट एयरवेज की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कंपनी को किसी बैंक की भी मदद नहीं मिल रही है। जेट एयरवेज को बैंकों ने भी मदद देने से हाथ खड़े कर दिए थे। इस समय जेट एयरवेज पर कुल 8,500 करोड़ का कर्ज है।

