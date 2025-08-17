ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने लॉन्च की Parallel AI कंपनी, जुटाई $30 मिलियन की फंडिंग

Parag Agrawal Launches Parallel AI Startup: ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल, जिन्हें 2022 में एलन मस्क ने कंपनी से बाहर कर दिया था, उन्होंने अब अपना नया AI स्टार्टअप Parallel Web Systems लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक AI स्टार्टअप बड़े पैमाने पर ऑनलाइन रिसर्च करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स की मदद करेगा। 2023 में स्थापित इस कंपनी ने $30 मिलियन की फंडिंग जुटाई है जिसमें Khosla Ventures, First Round Capital और Index Ventures जैसे प्रमुख निवेशक शामिल हैं जो अग्रवाल के AI-वेब इंटेलिजेंस के विजन पर भरोसा दिखाते हैं।