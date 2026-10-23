5 Steps: त्योहारी सीजन में नकली आभूषणों को पहचान में मदद करेगी App; असली या नकली सोने-चांदी की पहचान का तरीका जानिए

Gold Silver Purity Check By Smartphone App: त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजार में सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी बढ़ने लगी है। धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर ज्यादातर लोग गहने खरीदते हैं। इस दौरान ग्राहकों के सामने मिलावटी या कम शुद्धता वाले आभूषण मिलने की आशंका भी रहती है। ऐसे में सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क की जांच करना जरूरी है। आप भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 'BIS Care APP' (बीआईएस केयर एप) की मदद से ज्वेलर की दुकान पर ही हॉलमार्क वाले आभूषण की जानकारी जांची जा सकती है। इसके लिए आभूषण पर दर्ज छह अंकों का HUID नंबर ऐप में डालना होगा।