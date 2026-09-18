Apple iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए रातभर लगी कतारें, दिल्ली से मुंबई तक ऐपल स्टोर्स पर भारी भीड़, जानें कीमत और ऑफर्स

दिल्ली के साकेत स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल में Apple स्टोर के बाहर रात से ही लोगों की कतार लग गई थी। सुबह होते-होते यहां भीड़ और बढ़ गई। लाइन में खड़े अजय ने बताया कि वह iPhone 18 Pro Max 1TB खरीदने आए हैं। उन्होंने पहले ही फोन की प्री-बुकिंग करा ली थी और अब अपने स्लॉट का इंतजार कर रहे थे। अजय ने बताया कि फिलहाल वह iPhone 17 Pro इस्तेमाल कर रहे हैं और नए iPhone 18 Pro को लेकर उत्साहित हैं।