iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: प्राइस, कैमरा और बैटरी में कौन है बेहतर? यहां देखें कंपेरिजन

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: कीमत, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और AI फीचर्स की तुलना देखें और जानें कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर है।

भारत

Rahul Yadav

Sep 10, 2025

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25
iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25 (Image: Brands Official Website)

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: एप्पल ने अपने नए iPhone 17 को “Awe Dropping” इवेंट में लॉन्च कर दिया है। इस बार iPhone 17 में कई बदलाव देखने को मिले हैं। बेस वेरिएंट अब 128GB की बजाय 256GB में लाया गया है। इस स्मार्टफोन का मुकाबला मार्केट में पहले से मौजूद Samsung Galaxy S25 से है। दोनों ही स्मार्टफोन फ्लैगशिप सेगमेंट में आते हैं और दमदार फीचर्स से लैस हैं। चलिए जानते हैं इन दोनों फोन में क्या कुछ खास है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है?

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: डिजाइन और डिस्प्ले?

iPhone 17 में 6.3-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है जिसकी ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाती है। नई Ceramic Shield 2 तकनीक स्क्रीन को ज्यादा मजबूत और धूप में भी साफ दिखने लायक बनाती है।

वहीं, Galaxy S25 में 6.2-इंच का AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है। यह उतना ब्राइट नहीं है लेकिन Vision Booster और Adaptive Colour की मदद से बैलेंस्ड और नेचुरल विजुअल्स दिखाता है। दोनों फोन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं।

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: कैमरा कैसे हैं?

iPhone 17 का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका कैमरा है। पहली बार इसके सभी रियर लेंस 48MP के हैं। मेन कैमरे के साथ 2x टेलीफोटो और नया अल्ट्रा वाइड लेंस चार गुना ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है। फ्रंट पर 18MP कैमरा है जो 4K वीडियो और डुअल रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।

Galaxy S25 के कैमरा नंबर थोड़े अलग हैं। इसमें 50MP वाइड, 12MP अल्ट्रा वाइड और 10MP टेलीफोटो मिलता है। लेकिन Samsung ने इसमें AI फीचर्स डाले हैं जो लो-लाइट शूटिंग, नॉइज रिडक्शन और स्मार्ट एडिटिंग में मदद करते हैं। यानी यहां हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर पर जोर है।

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: परफॉर्मेंस और बैटरी?

iPhone 17 में नया A19 चिप है जो 3nm प्रोसेस पर बना है। कंपनी का दावा है कि यह पहले से ज्यादा पावरफुल और पावर-एफिशियंट है। बैटरी 30 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है और नया 40W चार्जर फोन को 20 मिनट में 50% तक चार्ज कर देता है।

Galaxy S25 में Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिप दिया गया है। यह खासकर AI टास्क और गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें रे-ट्रेसिंग सपोर्ट और बेहतर कूलिंग सिस्टम मिलता है। 4,000mAh की बैटरी है जो थोड़ी स्लो चार्ज होती है लेकिन Samsung का कहना है कि इसकी पावर मैनेजमेंट रोजाना इस्तेमाल में ज्यादा कारगर है।

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी फीचर्स?

iPhone 17 eSIM-Only मॉडल है और इसमें नया N1 नेटवर्किंग चिप दिया गया है जो Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और Thread को सपोर्ट करता है।

Samsung Galaxy S25 सिक्योरिटी पर जोर देता है। यह पहला Galaxy फोन है जिसमें Post-Quantum Cryptography मौजूद है। इसके अलावा Knox Vault और 7 साल तक के अपडेट का वादा इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: सॉफ्टवेयर?

iPhone 17, iOS 26 पर चलता है जिसमें Apple Intelligence के जरिए ऑन-डिवाइस ट्रांसलेशन और स्मार्ट कंटेंट रिकग्निशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Galaxy S25 One UI 7 के साथ आता है। इसमें Google Gemini AI इनबिल्ट है जो कॉल ट्रांसक्राइब करने, एडिट सजेशन देने और स्केच को ड्रॉइंग में बदलने जैसे काम कर सकता है।

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: कितनी है दोनों की कीमतें?

स्मार्टफोन मॉडलस्टोरेज/रैमकीमत (भारत में)
iPhone 17256GB82,900 रुपये
iPhone 17512GB1,02,900 रुपये
Samsung Galaxy S2512GB + 256GB74,999 रुपये
Samsung Galaxy S2512GB + 512GB86,999 रुपये

अगर आप दमदार कैमरा, टॉप-लेवल परफॉर्मेंस चाहते हैं तो iPhone 17 आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप AI फीचर्स, सिक्योरिटी और फ्यूचर-रेडी स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो Samsung Galaxy S25 भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है।

10 Sept 2025 11:27 am

Hindi News / Technology / iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: प्राइस, कैमरा और बैटरी में कौन है बेहतर? यहां देखें कंपेरिजन

