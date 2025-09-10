iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: प्राइस, कैमरा और बैटरी में कौन है बेहतर? यहां देखें कंपेरिजन

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: एप्पल ने अपने नए iPhone 17 को “Awe Dropping” इवेंट में लॉन्च कर दिया है। इस बार iPhone 17 में कई बदलाव देखने को मिले हैं। बेस वेरिएंट अब 128GB की बजाय 256GB में लाया गया है। इस स्मार्टफोन का मुकाबला मार्केट में पहले से मौजूद Samsung Galaxy S25 से है। दोनों ही स्मार्टफोन फ्लैगशिप सेगमेंट में आते हैं और दमदार फीचर्स से लैस हैं। चलिए जानते हैं इन दोनों फोन में क्या कुछ खास है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है?