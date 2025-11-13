Patrika LogoSwitch to English

OpenAI GPT-5.1 अपडेट: मिले ऐसे फीचर्स जो पूरी तरह बदल देंगे आपका काम करने का तरीका

OpenAI GPT-5.1 Upgrade: ओपेनआई ने अपडेटेड GPT-5.1 लॉन्च किया है जिसमें इंस्टेंट और थिंकिंग जैसे नए मॉडल शामिल हैं। अब ChatGPT पहले से तेज, ज्यादा मानवीय और बेहतर टोन में जवाब देगा। जानें इस अपग्रेड से यूजर्स को क्या बड़े फायदे मिलेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 13, 2025

OpenAI GPT-5.1 Upgrade

OpenAI GPT-5.1 Upgrade (Image: Freepik)

OpenAI GPT-5.1 Upgrade: ओपनएआई ने अपडेटेड GPT-5.1 को लॉन्च कर दिया है। यह वर्जन पहले से और ज्यादा एडवांस, नेचुरल हो गया है। इसका मतलब यह है कि ChatGPT का व्यवहार अब और ज्यादा मानवीय हो गया है। यह अब इंसान की टोन में पहले से ज्यादा बेहतर जवाब देगा। कंपनी का फोकस भी बिल्कुल इंसान जैसे कन्वर्सेशन एक्सपीरियंस पर है।

क्या बदला है GPT-5.1 में?

इस बार OpenAI ने मॉडल के दिमाग के साथ-साथ 'टोन' पर भी खूब काम किया है। अब ChatGPT अपनी बात ज्यादा गर्मजोशी से कहेगा, कम रोबोटिक लगेगा और आपके सवालों के हिसाब से अपने अंदाज को बदल लेगा।

कई यूजर्स ने पहले शिकायत की थी कि GPT-5 की लैंग्वेज और जवाब देने का तरीका मैकेनिकल लगती है। GPT-5.1 उसी समस्या का हल लेकर आया है। अब यह सवाल समझकर उसी शैली में जवाब देता है जैसी आप उम्मीद करते हैं। आपके हिसाब से कभी हल्का-फुल्का, कभी सीधा-सादा और कभी प्रोफेशनल जवाब मिलेंगे।

इंस्टेंट और थिंकिंग दोनों मॉडल को मिला अपग्रेड

OpenAI ने इस अपडेट में तीन मॉडल पेश किए हैं। जिसमें GPT-5.1 Instant, GPT-5.1 Thinking और GPT-5.1 Auto शामिल हैं।

इंस्टेंट मॉडल जल्द ही फ्री यूजर्स के लिए भी मुख्य मॉडल बन जाएगा। यह पहले की तरह तेज जवाब देगा लेकिन अब बात करते समय अपनी भाषा और बोलने के तरीके पर भी ध्यान देगा।

थिंकिंग मॉडल उन कामों के लिए है जहां गहराई चाहिए। जैसे रिसर्च, विश्लेषण या कोई जटिल सवाल का जवाब चाहिए। अच्छी बात यह है कि यह अब कठिन शब्दों की जगह सरल भाषा में बात करता है ताकि यूजर को समझने में परेशानी न हो।

ऑटो मॉडल

GPT-5.1 Auto एक तरह का स्मार्ट स्विच है। आपको कुछ चुनना नहीं पड़ेग आप सिर्फ सवाल पूछें और यह खुद Instant और Thinking के बीच सही विकल्प चुन लेता है। इससे काम की स्पीड और सटीकता दोनों बढ़ जाती हैं।

ChatGPT के पर्सनल मोड भी हुए बेहतर

OpenAI ने ChatGPT के पर्सनलाइजेशन फीचर को भी बेहतर किया है। अब यूजर को तीन नए स्टाइल मिलेंगे जिसमें पहला प्रोफेशनल है जो साफ-सुथरी और ऑफिस जैसी भाषा में बात करता है। दूसरा कैंडिड है जो सीधा, सहज और उत्साह बढ़ाने वाला है। तीसरा क्विर्की है जो मस्तीभरे और क्रिएटिव अंदाज में जवाब देता है। इसके अलावा, पुराने स्टाइल फ्रेंडली और एफिशिएंट को भी पहले से और बेहतर बनाया गया है।

इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा?

ChatGPT अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि आपके एक साथी दोस्त की तरह होगा। यह आपका काम तेज भी करेगा और आपकी भाषा, आपकी टोन और आपके अंदाज को भी समझेगा। चाहे ईमेल लिखना हो, रिसर्च करनी हो या बस किसी टॉपिक पर आसान जवाब चाहिए GPT-5.1 इन सब में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगा।

अगर आप रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल करते हैं तो यह बदलाव आपके लिए काफी असरदार साबित हो सकता है।

यूजर्स को कब मिलेगा एक्सेस?

OpenAI ने 13 नवंबर से GPT-5.1 Instant और Thinking मॉडल का रोलआउट शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये फीचर्स पेड यूजर्स जैसे Pro, Plus, Go और Business को मिलेंगे। फ्री और लॉग-आउट यूजर्स को अगले कुछ दिनों में एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। बड़े बिजनेस और स्कूल-कॉलेज वाले यूजर्स को एक हफ्ते पहले नया अपडेट आजमाने का मौका मिलेगा। कंपनी का कहना है कि रोलआउट धीरे-धीरे होगा और साथ ही GPT-5 Pro को भी जल्द ही GPT-5.1 Pro में बदला जाएगा।

