OpenAI GPT-5.1 अपडेट: मिले ऐसे फीचर्स जो पूरी तरह बदल देंगे आपका काम करने का तरीका

OpenAI ने 13 नवंबर से GPT-5.1 Instant और Thinking मॉडल का रोलआउट शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये फीचर्स पेड यूजर्स जैसे Pro, Plus, Go और Business को मिलेंगे। फ्री और लॉग-आउट यूजर्स को अगले कुछ दिनों में एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। बड़े बिजनेस और स्कूल-कॉलेज वाले यूजर्स को एक हफ्ते पहले नया अपडेट आजमाने का मौका मिलेगा। कंपनी का कहना है कि रोलआउट धीरे-धीरे होगा और साथ ही GPT-5 Pro को भी जल्द ही GPT-5.1 Pro में बदला जाएगा।