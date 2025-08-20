Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

राघव चड्ढा ने संसद में उठाया AI का मुद्दा, कहा हर नागरिक को फ्री मिले ChatGPT का एक्सेस, दिए दुनिया के उदाहरण

Raghav Chadha in Parliament: सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मांग की कि हर भारतीय को ChatGPT, Gemini जैसे फ्री AI टूल्स की सुविधा मिले। जानें उनकी पूरी बात और तर्क।

भारत

Rahul Yadav

Aug 20, 2025

Raghav Chadha in Parliament
Raghav Chadha in Parliament (Image: SansadTV)

Raghav Chadha in Parliament: संसद में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार, 20 अगस्त को एक अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि देश के हर नागरिक को जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स जैसे ChatGPT, Gemini, Claude आदि का फ्री एक्सेस दिया जाए।

इंटरनेट और स्मार्टफोन की तरह बड़ा बदलाव

चड्ढा ने कहा कि जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन ने देश में क्रांतिकारी बदलाव किया उसी तरह अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो यह भारत के लिए अगली बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। उन्होंने इसे 'समानता लाने वाला बड़ा हथियार' बताया है।

दुनिया के उदाहरण भी दिए

अपनी बात रखते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि यूएई, सिंगापुर और चीन जैसे कई देश पहले से ही अपने नागरिकों को मुफ्त AI टूल्स उपलब्ध करा रहे हैं या सरकारी स्तर पर इसके विकल्प विकसित कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि भारत को इस तकनीकी दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए।

AI सपनों को हकीकत बनाने का जरिया

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर बताया है। चड्ढा के मुताबिक किसान, स्टूडेंट्स, छोटे कारोबारी और बुजुर्ग सभी AI से जुड़ी सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं। ये टूल्स समय बचाने, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करेंगे।

उत्पादकता और विकास में बढ़ोतरी

चड्ढा ने कहा कि अगर हर भारतीय को मुफ्त AI टूल्स तक पहुंच मिले तो इससे न केवल प्रोडक्टविटी बढ़ेगी बल्कि नागरिकों का ज्ञान और आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इसे राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए और AI की पहुंच हर घर तक सुनिश्चित की जाए।

Tech news

Published on:

20 Aug 2025 07:51 pm

Hindi News / Technology / राघव चड्ढा ने संसद में उठाया AI का मुद्दा, कहा हर नागरिक को फ्री मिले ChatGPT का एक्सेस, दिए दुनिया के उदाहरण

