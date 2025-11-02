Patrika LogoSwitch to English

Jio या Airtel? 3GB डेली वाले प्लान्स में किस कंपनी का ऑफर है ज्यादा किफायती, यहां जानें

Reliance Jio vs Airtel Prepaid Plans: जानें किसका 3GB डेली डेटा प्लान है ज्यादा किफायती। कीमत, वैलिडिटी और OTT फायदे की तुलना यहां देखें।

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 02, 2025

Reliance Jio vs Airtel Prepaid Plans

Reliance Jio vs Airtel Prepaid Plans (Image: Pexels)

Reliance Jio vs Airtel Prepaid Plans: भारत में मोबाइल यूजर्स के बीच Reliance Jio और Bharti Airtel के बीच मुकाबला हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। दोनों कंपनियां अपनी तेज नेटवर्क सर्विस और बेहतर डाटा प्लान्स के लिए जानी जाती हैं। अगर आप रोजाना इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 3GB प्रति दिन वाला डेटा पैक आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि Jio और Airtel में से कौन देता है सबसे ज्यादा फायदा? चलिए जानते हैं।

Reliance Jio के 3GB/Day प्रीपेड प्लान्स

Jio के प्रीपेड पोर्टफोलियो में उपलब्ध सबसे किफायती 3GB प्रति दिन वाला प्लान 449 रुपये की कीमत में आता है।
इस पैक की वैधता 28 दिन है और इसमें यूजर्स को हर दिन 3GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, साथ ही प्रति दिन 100 फ्री SMS की सुविधा दी जाती है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए बढ़िया विकल्प है जो कम दाम में ज्यादा डेटा और कॉलिंग बेनिफिट्स चाहते हैं।

इसमें JioTV, JioCloud और JioHome जैसे ऐप्स का एक्सेस भी शामिल है जो मनोरंजन से लेकर क्लाउड स्टोरेज तक सबकुछ कवर करते हैं।

इसके बाद 1,199 रुपये का प्लान आता है जिसमें वही डेटा और कॉलिंग बेनिफिट्स तो हैं लेकिन इसके साथ तीन महीने का Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन भी जोड़ा गया है। अगर आप लाइव स्पोर्ट्स या वेब सीरीज के शौकीन हैं, तो यह पैक आपके लिए एकदम फिट है।

सबसे प्रीमियम प्लान 1,799 रुपये का ह जिसमें यूजर्स को नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन मिलता है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो रोजाना हाई-क्वालिटी कंटेंट देखते हैं और मनोरंजन को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं।

Airtel के 3GB/Day प्रीपेड प्लान्स

Airtel के पास भी 3GB प्रति दिन वाले कई मजबूत प्लान मौजूद हैं। कंपनी का 838 रुपये का प्लान 56 दिनों की वैधता के साथ आता है जिसमें यूजर्स को हर दिन 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS मिलते हैं।

इसके साथ Airtel Xstream Play का एक्सेस मिलता है जो 25 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट एक ही ऐप में उपलब्ध कराता है। साथ ही, इसमें अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिससे यूजर्स को वीडियो और म्यूजिक दोनों का मजा मिलता है।

जो यूजर्स प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए Airtel का 1,798 रुपये वाला प्लान एक बेहतर विकल्प है। इस प्लान में नेटफ्लिक्स बेसिक का एक्सेस मिलता है और Xstream Play भी शामिल है। यह प्लान उन लोगों के लिए है जो एक ही पैक में डेटा, एंटरटेनमेंट और लंबी वैधता चाहते हैं।

किसके प्लान में है ज्यादा फायदा?

अगर तुलना करें तो Jio अपने यूजर्स को ज्यादा विकल्प देता है। कम कीमत से लेकर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन तक, हर बजट के लिए जियो के पास कोई न कोई प्लान मौजूद है। वहीं Airtel अपने प्लान्स में एंटरटेनमेंट सर्विस पर ज्यादा ध्यान देता है।
इसकी Xstream Play ऐप पर यूजर्स को Netflix, Prime Video और कई अन्य प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट एक ही जगह देखने को मिलता है।

अगर आप लंबी वैलिडिटी और सस्ते प्लान चाहते हैं तो Jio बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप प्रीमियम OTT कंटेंट देखना पसंद करते हैं और थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो Airtel आपके लिए सही विकल्प है।

