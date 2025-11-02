Jio या Airtel? 3GB डेली वाले प्लान्स में किस कंपनी का ऑफर है ज्यादा किफायती, यहां जानें

Reliance Jio vs Airtel Prepaid Plans: भारत में मोबाइल यूजर्स के बीच Reliance Jio और Bharti Airtel के बीच मुकाबला हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। दोनों कंपनियां अपनी तेज नेटवर्क सर्विस और बेहतर डाटा प्लान्स के लिए जानी जाती हैं। अगर आप रोजाना इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 3GB प्रति दिन वाला डेटा पैक आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि Jio और Airtel में से कौन देता है सबसे ज्यादा फायदा? चलिए जानते हैं।