World Photography Day: स्मार्टफोन से प्रो-लेवल फोटोग्राफी के लिए 7 टिप्स और पोर्ट्रेट में न करें ये गलतियां

World Photography Day 2025 पर जानें स्मार्टफोन फोटोग्राफी के 7 आसान टिप्स और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में अक्सर होने वाली 7 गलतियों के बारे में। अपने फोन से बेहतरीन और क्लियर तस्वीरें कैसे खींचें, यहां जानें।

भारत

Rahul Yadav

Aug 18, 2025

World Photography Day 2025
World Photography Day 2025 (Image: Pexels)

World Photography Day 2025: वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है और यह दिन उन तमाम फोटोग्राफर्स को समर्पित है जो कैमरे की नजर से दुनिया को नए रंगों और कहानियों में ढालते हैं। यह अवसर न सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए खास है बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने स्मार्टफोन से रोजमर्रा की जिंदगी के पलों को कैद करते हैं। तस्वीरें सिर्फ नजारे नहीं दिखाती बल्कि भावनाएं, संस्कृति और इतिहास भी संजोए रखती हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हमें याद दिलाता है कि एक तस्वीर हजर शब्दों से ज्यादा असरदार हो सकती है। चलिए इस खास दिन पर आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन से प्रो-लेवल फोटोग्राफी कर सकते हैं।

स्मार्टफोन से प्रो-लेवल फोटोग्राफी कैसे करें?

लेंस को साफ रखें: तस्वीर अच्छी आए इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि कैमरे का लेंस साफ हो। धूल या उंगलियों के निशान हटाने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल करें।

ग्रिड लाइन ऑन करें: मोबाइल कैमरे में ग्रिड लाइन का विकल्प होता है। इसे ऑन करने से फोटो सीधी और संतुलित आती है।

जूम का इस्तेमाल न करें: डिजिटल जूम से फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है। बेहतर है कि आप सब्जेक्ट के पास जाकर फोटो लें।

अच्छी रोशनी चुनें: फ्लैश का कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि सुबह या शाम की नरम रोशनी में फोटो लें, तस्वीर ज्यादा सुंदर आएगी।

फोन को स्थिर रखें: फोटो लेते समय हाथ हिलने से तस्वीर धुंधली हो सकती है। फोन को दोनों हाथों से पकड़ें या ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें।

HDR और Pro मोड का उपयोग करें: अगर फोन में HDR या Pro मोड है तो उसे ऑन करें। इससे रोशनी और रंग बेहतर आते हैं।

सोच-समझकर फोटो लें: फोटो खींचते समय ध्यान दें कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। सही फ्रेम और एंगल चुनें, तभी तस्वीर प्रोफेशनल लगेगी।

इन आसान टिप्स को अपनाकर आप भी अपने स्मार्टफोन से प्रोफेशनल जैसी तस्वीरें खींच सकते हैं।

पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में सबसे आम 7 गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए

गलत लाइटिंग का इस्तेमाल: तेज या बहुत कम रोशनी से चेहरा फीका या बहुत डार्क दिख सकता है। हमेशा सॉफ्ट और नेचुरल लाइट चुनें।

अव्यवस्थित या व्यस्त बैकग्राउंड: गंदा या बहुत व्यस्त बैकग्राउंड फोटो का फोकस कम कर देता है। साफ और सिंपल बैकग्राउंड बेहतर होता है।

सही रंगों का चुनाव न करना: बहुत चमकीले या टकराते रंग पोर्ट्रेट को खराब कर सकते हैं। न्यूट्रल और सॉफ्ट रंगों का इस्तेमाल करें।

गलत एंगल से फोटो लेना: ऊपर या नीचे से खींची गई फोटो चेहरा अजीब दिखा सकती है। हमेशा आंखों की ऊंचाई से फोटो लें।

फोकस और एक्सपोजर पर ध्यान न देना: अगर फोकस और रोशनी सही न हो तो तस्वीर धुंधली या बहुत डार्क/ब्राइट आ सकती है।

फोन को स्थिर न रखना: हिलते हाथों से ली गई फोटो धुंधली होती है। दोनों हाथों से फोन पकड़ें या ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें।

सब्जेक्ट को सही तरीके से गाइड न करना: अगर मॉडल या व्यक्ति को पोज़ और एक्सप्रेशन के लिए निर्देश नहीं देंगे तो फोटो नेचुरल और अट्रैक्टिव नहीं लगेगी।

image

