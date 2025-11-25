Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

खांसी-जुकाम से परेशान हैं? डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफ्रूट, जल्द होगी रिकवरी

5 Fruits to Eat During Cold and Cough: अगर आप भी खांसी-जुकाम से परेशान हैं तो ये 5 फ्रूट खा सकते हैं जिनसे रहत मिलेगी। विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर ये फल जल्दी राहत देते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Pratiksha Gupta

Nov 25, 2025

5 Fruits to Eat During Cold and Cough

5 Fruits to Eat During Cold and Cough (Image: Gemini)

5 Fruits to Eat During Cold and Cough: जब आपको खांसी या जुकाम होता है तो बॉडी को आराम, पानी और पौष्टिक खाना चाहिए होता है। वही अनार, कीवी, नींबू, पाइनएप्पल और बेरी जैसे फ्रूट्स विटामिन, एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। जो न सिर्फ टेस्ट में अच्छे होते हैं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाते हैं। इन फ्रूट्स को कमरे के तापमान पर या हल्का गुनगुना करके खाने चाहिए जिससे ये और भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। फ्रूट खाना जूस की तुलना में ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे बॉडी को फाइबर और पोषण के तत्व सही मात्रा में मिलते हैं। आइए जानते हैं नेचर के वो 5 सुपरफ्रूट्स कौन कौनसे हैं।

अनार: वायरस से लड़ने में हेल्पफुल (can i eat pomegranate in cough and cold)

अनार में ऐसे पॉलिफेनॉल्स (नेचुरल एलिमेंट) होते हैं, जो बॉडी में वायरस की स्पीड को कम कर देते हैं। अनार खाने से बॉडी की सूजन कम होती है और वायरल फ्लू जैसे इन्फेक्शन में आराम मिलता है।

कीवी: इम्युनिटी बढ़ने में सहायक (is kiwi good during cough)

कीवी विटामिन C का स्रोत है। एक रिसर्च में पाया गया कि रोज कीवी खाने से बॉडी की इम्युनिटी पॉवर बढ़ती है। यह गले की खराश और थकान में भी आराम देती है।

नींबू: इन्फेक्शन से बचाव में मददगार (can i take lemon during cough)

नींबू और बाकी सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन C और हेल्दी फ्लेवोनॉइड्स (नेचुरल प्लांट एलिमेंट) पाए जाते हैं। यह इम्युनिटी बढ़ाता है, सूजन कम करता है और सांस की नली को आराम देता है। गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना और भी फायदेमंद रहता है।

पाइनएप्पल: ब्रोमेलिन से खांसी में राहत (can we eat pineapple during cough)

पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो सूजन को कम करता है और बलगम को ढीला करता है। इससे खांसी, गले में दर्द और सांस लेने की दिक्कत में आराम मिल सकता है। इसे कमरे के तापमान पर खाना अच्छा रहता है।

बेरीज: नेचुरल इम्यून बूस्टर (are berries good for cough)

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी जैसे बेरीज विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं। ये शरीर को मजबूत बनाते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं।

  • इस तरह से करे इन फ्रूट्स का सही उपयोग
  • फ्रूट्स को कमरे के तापमान पर या गुनगुना करके खाएं।
  • जूस निकालकर पीने की जगह, फ्रूट ही खाएं जिससे फाइबर भी मिले।
  • चाहें तो शहद, हर्बल चाय या गर्म सूप के साथ लें।
  • दिनभर में अलग-अलग फ्रूट्स खाएं, जिससे पोषण के तत्व मिलते रहें।

    याद रखें, फ्रूट्स ताकत देते हैं, लेकिन सेहत से समझौता नहीं करना चाहिए। बुखार, सर्दी-जुकाम या कोई भी बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

    ये भी पढ़ें

    Haldi Wala Doodh: केवल हल्दी दूध पीना सही नहीं, मिलाएं ये चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया हल्दी दूध बनाने और पीने का सही तरीका
    लाइफस्टाइल
    Haldi Wala Doodh Kaise Banaye Benefits

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    Healthy Lifestyle

    लाइफस्टाइल

    Published on:

    25 Nov 2025 03:46 pm

    Hindi News / Lifestyle News / खांसी-जुकाम से परेशान हैं? डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफ्रूट, जल्द होगी रिकवरी

    बड़ी खबरें

    View All

    लाइफस्टाइल

    ट्रेंडिंग

    स्वास्थ्य

    ग्राउंड रिपोर्ट : मंदिर के टूटे पिलर दे रहे गवाही! 525 साल पहले गोवा में यहां था हिंदू टेंपल, चर्च बना पर हो गया ‘शापित’

    Ground Report, Three King Church Goa, 500 year old Hindu Temple In Goa,
    Patrika Special News

    Menstrual Masking: चेहरे पर पीरियड ब्लड लगाने से पहले ये पढ़ें, स्किन ग्लो नहीं, मिल सकता है गंभीर इन्फेक्शन

    Menstrual Masking
    लाइफस्टाइल

    Guru Tegh Bahadur Success Mantra : सारी कोशिशों के बाद भी हो रहे हैं फेल , गुरु तेग बहादुर के रास्ते पर चल पाएं सफलता

    Guru Tegh Bahadur Success Mantra : सारी कोशिशों के बाद भी हो रहे हैं फेल , गुरु तेग बहादुर के रास्ते पर चल पाएं सफलता
    लाइफस्टाइल

    Dharmendra Fitness Routine: 25 किलोमीटर साइकिल, पानी भरने की मेहनत और कबड्डी… जवानी के दिनों में ऐसे फिट रहते थे धर्मेंद्र

    Dharmendra Fitness Routine
    लाइफस्टाइल

    Soaked Ajwain Benefits: पेट, लिवर और इम्युनिटी… रोज एक चम्मच भिगोई अजवाइन खाने से बदल सकती है आपकी सेहत

    Soaked Ajwain Benefits
    स्वास्थ्य
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Bihar Elections 2025

    PM Modi

    Women's World Cup 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.