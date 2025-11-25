खांसी-जुकाम से परेशान हैं? डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफ्रूट, जल्द होगी रिकवरी

5 Fruits to Eat During Cold and Cough (Image: Gemini)
5 Fruits to Eat During Cold and Cough: जब आपको खांसी या जुकाम होता है तो बॉडी को आराम, पानी और पौष्टिक खाना चाहिए होता है। वही अनार, कीवी, नींबू, पाइनएप्पल और बेरी जैसे फ्रूट्स विटामिन, एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। जो न सिर्फ टेस्ट में अच्छे होते हैं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाते हैं। इन फ्रूट्स को कमरे के तापमान पर या हल्का गुनगुना करके खाने चाहिए जिससे ये और भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। फ्रूट खाना जूस की तुलना में ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे बॉडी को फाइबर और पोषण के तत्व सही मात्रा में मिलते हैं। आइए जानते हैं नेचर के वो 5 सुपरफ्रूट्स कौन कौनसे हैं।
अनार में ऐसे पॉलिफेनॉल्स (नेचुरल एलिमेंट) होते हैं, जो बॉडी में वायरस की स्पीड को कम कर देते हैं। अनार खाने से बॉडी की सूजन कम होती है और वायरल फ्लू जैसे इन्फेक्शन में आराम मिलता है।
कीवी विटामिन C का स्रोत है। एक रिसर्च में पाया गया कि रोज कीवी खाने से बॉडी की इम्युनिटी पॉवर बढ़ती है। यह गले की खराश और थकान में भी आराम देती है।
नींबू और बाकी सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन C और हेल्दी फ्लेवोनॉइड्स (नेचुरल प्लांट एलिमेंट) पाए जाते हैं। यह इम्युनिटी बढ़ाता है, सूजन कम करता है और सांस की नली को आराम देता है। गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना और भी फायदेमंद रहता है।
पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो सूजन को कम करता है और बलगम को ढीला करता है। इससे खांसी, गले में दर्द और सांस लेने की दिक्कत में आराम मिल सकता है। इसे कमरे के तापमान पर खाना अच्छा रहता है।
स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी जैसे बेरीज विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं। ये शरीर को मजबूत बनाते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं।
याद रखें, फ्रूट्स ताकत देते हैं, लेकिन सेहत से समझौता नहीं करना चाहिए। बुखार, सर्दी-जुकाम या कोई भी बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
