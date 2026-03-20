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Chand Raat में चांद देखने के बाद यहां दिए गए 50+ शायरी, कोट्स, दुआएं, मैसेज, इमेजेस और वॉलपेपर्स भेजकर दें मुबारकबाद

50+ Chand Raat Mubarak Wishes: आज की स्टोरी में हम चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए शायरी, कोट्स, सोशल मीडिया स्टेटस, इमेजेज, वॉलपेपर्स, दुआएं और मैसेज हिंदी, उर्दू और अंग्रजी में शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर चांद रात की बधाई दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 20, 2026

50+ Chand Raat Mubarak Wishes

50+ Chand Raat Mubarak Wishes(image credit gemini)

50+ Chand Raat Mubarak Wishes: रमजान की बरकतों वाले तीस दिनों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है, जिसका मुस्लिम समुदाय के हर इंसान को शिद्दत से इंतजार रहता है। ईद-उल-फितर का त्योहार सऊदी अरब में 20 मार्च यानी आज मनाया जा रहा है। भारत में ईद आमतौर पर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद नजर आने के अगले दिन मनाई जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में ईद कल यानी 21 मार्च को मनाई जाएगी और आज चांद रात होगी। चांद रात रमजान के पवित्र महीने के अंत और ईद-उल-फितर की शुरुआत से ठीक पहले वाली रात को मनाई जाती है। शव्वाल का चांद देखने के बाद लोग एक-दूसरे को चांद रात की मुबारकबाद देते हैं। ऐसे में अगर आप भी शव्वाल का चांद देखने के बाद अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की स्टोरी में हम चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए शायरी, कोट्स, सोशल मीडिया स्टेटस, इमेजेज, वॉलपेपर्स, दुआएं और मैसेज हिंदी, उर्दू और अंग्रजी में शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर चांद रात की बधाई दे सकते हैं।

चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए शायरी (Chand Raat Mubarak Shayari)

  1. ऐ चांद तू उनको मेरा पैगाम देना,खुशियों का दिन और हंसी की शाम देना।जब वो देखें तुझे बाहर आकर,तो मेरी तरफ से चांद रात की मुबारकबाद देना।
  2. फलक पर चांद सितारे निकले हैं आज,खुशियों के नए नजारे निकले हैं आज।दुआ है मेरी कि आपकी हर मुराद पूरी हो,क्योंकि ईद के मुबारक इशारे निकले हैं आज।
  3. महक उठी है फिजा आज की रात,होने वाली है खुशियों की बरसात।दुआओं में याद रखना हमें भी आप,मुबारक हो आपको यह हसीं चांद रात।
  4. चांद सा रोशन रहे आपका चेहरा सदा,आपकी जिंदगी में न आए कोई गम की घटा।खुशियां आपके कदम चूमे हर कदम पर,यही है आज के चांद की सबसे बड़ी दुआ।
  5. रब करे हर रात चांद बनकर आए,दिन का उजाला खुशियां लेकर आए।कभी न दूर हो आपके चेहरे से मुस्कान,चांद रात का यह तोहफा आपके घर आए।
  6. ऐ चांद जब वो देखें तुझे तो जरा संभल कर देखना,बड़ी मुद्दत के बाद उन्हें खुशियों का बहाना मिला है।मेरी तरफ से उन्हें चांद रात की मुबारकबाद कहना,क्योंकि आसमां को आज अपना पुराना ठिकाना मिला है।
  7. रात को नया चांद मुबारक,चांद को चांदनी मुबारक।फलक को सितारे मुबारक,और आपको हमारी तरफ से चांद रात मुबारक।
  8. देखा ईद का चांद तो तुम्हारी याद आई,साथ अपने वो महकी हुई बरसात लाई।खुश रहें आप और आपका सारा घराना,यही दुआ हमने आज अर्श-ए-बरीं से पाई।
  9. जुदा तो हम हो गए पर वफा न छूटी,मोहब्बत की इस चांद से अदा न छूटी।मुबारक हो तुम्हें चांद रात का यह मंजर,कि हमसे आज भी तुम्हारे लिए दुआ न छूटी।
  10. तू मेरी दुआओं का सबसे खूबसूरत समर है,आज की चांद रात कितनी मोअत्तर है।मिले तुम्हें जहां की सारी नेमतें और खुशियां,कि दुआओं का सिलसिला अब ता-सहर है।

चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए कोट्स (Chand Raat Mubarak Quotes)

  1. चांद का दिखना सिर्फ एक तारीख बदलना नहीं है,बल्कि उम्मीदों के फिर से जिंदा होने का नाम है।आप सभी को हमारी तरफ से,चांद रात मुबारक!
  2. May the sight of the new moon bring peace,To your soul and fill your heart with gratitude.Wishing you and your lovely family,A very happy Chand Raat Mubarak!
  3. अल्लाह करे यह चांद आपके जीवन से,सारा अंधेरा और परेशानियां मिटा दे।और आने वाली ईद आपके लिए,ढेरों खुशियां और तरक्की लेकर आए।
  4. The moon marks the end of patience,And the beginning of beautiful celebration.Wishing you a blessed and joyful,Chand Raat with your loved ones.
  5. जब भी चांद देखो बस यह याद रखना,कि खुदा हमेशा तुम्हारे साथ है।आपको और आपके पूरे परिवार को,चांद रात की बहुत-बहुत मुबारकबाद।
  6. लोग चांद देखने छत पर गए हैं,और मैं तुम्हें देख कर अपनी रात मना रहा हूं।तुम ही मेरी ईद हो और तुम ही रौनक,मुबारक हो मेरी जान चांद रात!
  7. ऐ चांद तू गवाह रहना मेरी सादगी का,और उसकी बेपनाह सच्ची मोहब्बत का।वो मेरा चांद है और मैं उसकी चांदनी,आपको चांद रात बहुत मुबारक हो!
  8. मेरे लिए तो ईद का चांद तुम ही हो,जिसे देख कर मेरे दिल को सुकून मिलता है।तुम्हारी एक मुस्कान ही मेरी ईद है,चांद रात की तुम्हें बहुत-बहुत बधाई!
  9. तेरा चेहरा देख लूं तो ईद हो जाए मेरी,तू ही मेरा चांद है और तू ही मेरी बंदगी।दुआ है कि हम हमेशा साथ रहें,चांद रात की दिली मुबारकबाद!
  10. दुआ है कि हमारे प्यार का प्यारा चांद,हमेशा आसमान में ऐसे ही चमकता रहे।और हर साल हम इसी तरह साथ मिलकर,यह खूबसूरत चांद रात मनाते रहें।

चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए सोशल मीडिया स्टेटस (Chand Raat Mubarak Social Media Status)

  1. चांद नजर आ गया है दोस्तों,दुआओं का सिलसिला शुरू करें।आप सभी को दिल की गहराई से,चांद रात मुबारक!
  2. आसमां पे नया चांद मुस्कुराया है,खुशियों का पैगाम साथ लाया है।झूम उठो आज खुशी के मारे,चांद रात मुबारक!
  3. पुरानी सारी कड़वी यादें छोड़ कर,नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें।मुबारक हो आपको यह हसीं,चांद रात की नई रोशनी!
  4. अल्लाह इस चांद रात को आपके लिए,रहमत और बरकत भरा बनाए।दुआ है कि आपकी हर मुराद पूरी हो,चांद रात मुबारक!
  5. चांद रात की पुर-खुलूस मुबारकबाद,अल्लाह हमारी इबादतों को कुबूल फरमाए।हर पल आपके जीवन में खुशियां हों,मुबारक हो चांद रात!
  6. फलक पर प्यारा चांद नमूदार हुआ,खुशियों का एक नया दर खुला।आप सबको और आपके अपनों को,चांद रात मुबारक!
  7. दुआ है कि ये चांदी जैसा चांद,आपकी जिंदगी को नूर से भर दे।गम कभी आपके करीब न आए,चांद रात मुबारक!
  8. रमजान की रुखसत और ईद की आमद,का ये हसीं मंजर सबको मुबारक हो।खुशियां बांटते रहें और मुस्कुराएं,चांद रात मुबारक!
  9. The moon has been sighted clearly,May this night bring endless peace.And joy to your beautiful heart,Chand Raat Mubarak!
  10. Ending the month of patience today,With a beautiful sight of the crescent.Wishing you a blessed and wonderful,Chand Raat celebration!

चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए दुआएं (Chand Raat Mubarak Duas)

  1. अल्लाह इस चांद रात को आपके लिए,रहमत और मगफिरत का जरिया बनाए।हर मोड़ पर आपको कामयाबी मिले,चांद रात मुबारक!
  2. May Allah shower His countless blessings,Upon you and your family this night.On this beautiful occasion of Chand Raat,Stay blessed and happy forever!
  3. या अल्लाह इस चांद रात के सदके,हमारी तमाम जायज दुआएं कुबूल फरमा।हमें सीधे और नेक रास्ते पर चला,आमीन और चांद रात मुबारक!
  4. दुआ है कि चांद की यह पाकीजा रोशनी,आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर कर दे।आपको और आपके घर को सुकून मिले,चांद रात मुबारक!
  5. May the arrival of the crescent moon,Bring peace and prosperity to you.And fill your life with spiritual growth,Chand Raat Mubarak!
  6. अल्लाह पाक इस मुबारक रात के तुफैल,पूरी दुनिया की परेशानियों को दूर फरमाए।हर घर में अमन और चैन कायम हो,चांद रात मुबारक!
  7. ऐ परवरदिगार हमारे मासूम दिलों में,एक-दूसरे के लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा कर।दुश्मनी मिटे और बस प्यार रहे,आपको चांद रात की दिली मुबारकबाद।
  8. As you sight the moon this evening,I pray that Allah fulfills your desires.And protects you from every evil eye,Chand Raat Mubarak!
  9. मौला हमारी तमाम इबादतों को अपनी,बारगाह में शर्फ-ए-कबूलियत अता फरमा।हमें एक खुशहाल जिंदगी बख्श दे,चांद रात मुबारक!
  10. चांद रात की इस सबसे पाक घड़ी में,मैं आपके लिए सेहत और लंबी उम्र चाहता हूं।आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें,मुबारक हो चांद रात!

चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए मैसेज (Chand Raat Mubarak Messages)

  1. Wishing you and your family a happy Chand Raat,May this upcoming Eid bring huge success.And prosperity to your career and life,Have a great celebration ahead!
  2. आपको और आपके पूरे प्यारे परिवार को,चांद रात की हार्दिक और ढेरों शुभकामनाएं।यह त्योहार जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए,चांद रात मुबारक!
  3. चांद रात मुबारक! दुआ है कि यह ईद,आपके लिए खुशियों का नया पैगाम लाए।आपके हर मेहनत रंग लाए और तरक्की हो,नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद!
  4. Warmest greetings on this Chand Raat,It is a great pleasure working with you.I wish you a blissful holiday season,With your lovely family and friends!
  5. सर आपको चांद रात की बहुत बधाई,आपके मार्गदर्शन में काम करना गर्व की बात है।ईश्वर आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे,ईद की अग्रिम शुभकामनाएं!
  6. तमाम साथियों को चांद रात मुबारक हो,अल्लाह हमारी इस टीम की मेहनत को नवाजे।हमें और भी बड़ी सफलताएं हासिल हों,मुबारक हो चांद रात!
  7. Sending you best wishes on this night,May the spirit of Eid enlighten your path.And bring eternal peace to your home,Chand Raat Mubarak!
  8. सभी सहकर्मियों को चांद रात मुबारक हो,उम्मीद है कि हमारा रिश्ता और मजबूत होगा।काम के साथ खुशियां भी भरपूर रहें,मुबारक हो चांद रात!
  9. आपको चांद रात की पुर-खुलूस मुबारकबाद,दुआ है कि खुशियों का सिलसिला बना रहे।आपकी हर मुराद इस रात पूरी हो,मुबारक हो चांद रात!
  10. May the blessings of the new moon,Guide you towards excellence and joy.Have a wonderful Chand Raat tonight,And a great Eid festival ahead!

चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए इमेजेस और वॉलपेपर्स  (Chand Raat Mubarak Images & Wallpapers)

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Published on:

20 Mar 2026 05:45 pm

Hindi News / Lifestyle News / Chand Raat में चांद देखने के बाद यहां दिए गए 50+ शायरी, कोट्स, दुआएं, मैसेज, इमेजेस और वॉलपेपर्स भेजकर दें मुबारकबाद

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