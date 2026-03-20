Chand Raat में चांद देखने के बाद यहां दिए गए 50+ शायरी, कोट्स, दुआएं, मैसेज, इमेजेस और वॉलपेपर्स भेजकर दें मुबारकबाद

50+ Chand Raat Mubarak Wishes: रमजान की बरकतों वाले तीस दिनों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है, जिसका मुस्लिम समुदाय के हर इंसान को शिद्दत से इंतजार रहता है। ईद-उल-फितर का त्योहार सऊदी अरब में 20 मार्च यानी आज मनाया जा रहा है। भारत में ईद आमतौर पर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद नजर आने के अगले दिन मनाई जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में ईद कल यानी 21 मार्च को मनाई जाएगी और आज चांद रात होगी। चांद रात रमजान के पवित्र महीने के अंत और ईद-उल-फितर की शुरुआत से ठीक पहले वाली रात को मनाई जाती है। शव्वाल का चांद देखने के बाद लोग एक-दूसरे को चांद रात की मुबारकबाद देते हैं। ऐसे में अगर आप भी शव्वाल का चांद देखने के बाद अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की स्टोरी में हम चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए शायरी, कोट्स, सोशल मीडिया स्टेटस, इमेजेज, वॉलपेपर्स, दुआएं और मैसेज हिंदी, उर्दू और अंग्रजी में शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर चांद रात की बधाई दे सकते हैं।