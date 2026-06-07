7 Healthy Protein Chilla Recipes: हफ्तेभर बनाएं अलग-अलग हेल्दी चीला

चीला का नाम लेते ही सबसे पहले बेसन चीला याद आता है। यह बनाने में आसान होने के साथ ही खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होता है। इसे बनाने के लिए 1/2 कप बेसन में 2 चम्मच सूजी, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 कप दही, नमक, काली मिर्च के साथ बारीक कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च या अपनी पसंद की दूसरी सब्जियों को मिलाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल बनाकर 10 मिनट के लिए रख दें, जिससे सूजी फूल जाए। फिर गर्म तवे पर थोड़ा तेल लगाकर घोल फैलाएं और अच्छे से पकाएं। चटनी के साथ सर्व करें।