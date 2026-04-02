प्राइवेट जेट से लेकर रॉल्स रॉयस तक: अजय देवगन के जन्मदिन पर जानें उनकी लग्जरी लाइफ और यंग दिखने का राज

अजय देवगन की फिटनेस का सबसे बड़ा राज जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं, बल्कि उनकी लाइफ का अनुशासन है। मीडिया में अक्सर देखने को मिलता है कि ज्यादातर फिल्मी सितारे देर रात तक पार्टियों और इवेंट्स में बिजी रहते हैं, लेकिन अजय देवगन इससे बिल्कुल अलग हैं। वह ज्यादातर खाली समय परिवार के साथ या अकेले बिताना पसंद करते हैं।

अजय देवगन ने अपने कई इंटरव्यू में फिटनेस से जुड़े सवालों पर बताया है कि वह अक्सर सुबह 5 बजे से पहले उठ जाते हैं, जिससे उन्हें वर्कआउट और शूटिंग के लिए काफी समय मिल जाता है। वह भारी-भरकम मसल्स बनाने के बजाय फंक्शनल ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं, जो उनके शरीर को लचीला और फुर्तीला बनाए रखती है। खाने-पीने के मामले में वह किसी भी तरह के बाहरी सप्लीमेंट्स के बजाय घर के बने सादे खाने को पसंद करते हैं। प्रोटीन के लिए वह नेचुरल चीजों पर भरोसा करते हैं और कोशिश करते हैं कि रात का खाना सूरज ढलने के कुछ ही देर बाद खा लें। यही वजह है कि इस उम्र में भी वह कठिन स्टंट खुद ही करते हैं।