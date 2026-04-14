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Ambedkar Jayanti 2026: बाबासाहेब की 135वीं जयंती पर यहां दिए गए संदेशों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें श्रद्धांजलि

अंबेडकर जयंती 2026: आज के इस लेख में, हम अंबेडकर जयंती के मौके पर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कुछ संदेश और मैसेज साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप पोस्ट करके बाबासाहेब को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 14, 2026

Ambedkar Jayanti 2026 Wishes

Ambedkar Jayanti 2026 Wishes| image credit gemini

Ambedkar Jayanti 2026 Wishes: आज 14 अप्रैल 2026 को बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे भीमराव रामजी आंबेडकर (Bhimrao Ramji Ambedkar) ने अपनी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के दम पर पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई हैं।
एक महान अर्थशास्त्री, कानून के जानकार और समाज सुधारक के रूप में बाबासाहेब ने न केवल भारतीय संविधान का ढांचा तैयार किया, बल्कि आजाद भारत के हर नागरिक को समानता, आजादी और भाईचारे के अधिकार से जोड़ा। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि शिक्षा के जरिए ही हम समाज में सिर उठाकर जी सकते हैं। बाबासाहेब ने छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आजीवन लड़ाई लड़ी और सबको एक साथ मिलकर रहना सिखाया। आज का दिन उनके इन्हीं महान कामों को याद करने और उन्हें नमन करने का है। इसीलिए आज के इस लेख में, हम अंबेडकर जयंती के मौके पर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कुछ संदेश और मैसेज साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप पोस्ट करके बाबासाहेब को श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

अंबेडकर जयंती 2026 पर श्रद्धांजलि देने के लिए संदेश (Ambedkar Jayanti 2026 Tribute Wishes)

  • सागर से भी गहरा जिनका ज्ञान है,बाबासाहेब इस देश की असली पहचान हैं,जिन्होंने हक दिलाया सबको बराबरी का,उन महापुरुष को हमारा शत-शत प्रणाम है।अंबेडकर जयंती 2026
  • छोड़ गए वो ज्ञान का ऐसा अनमोल खजाना,नमन करता है आज उन्हें ये सारा जमाना,मजबूत बनाया देश को संविधान लिखकर,सिखाया हमें हर जुल्म के आगे न झुकना।अंबेडकर जयंती 2026
  • नीले गगन पर जब तक सूरज का नाम रहेगा,बाबासाहेब आपका दुनिया में बड़ा मुकाम रहेगा,मिटा दिया आपने जात-पात का अंधेरा,आपका उपकार इस देश पर सुबह-शाम रहेगा।अंबेडकर जयंती 2026
  • सिर्फ शब्द नहीं, वो क्रांति की मशाल थे,देश की बुराइयों के लिए वो एक ढाल थे,लिख दिया जिसने न्याय का सबसे बड़ा ग्रंथ,वो बाबासाहेब व्यक्तित्व में बेमिसाल थे।अंबेडकर जयंती 2026
  • ज्ञान की राह पर चलना सिखाया आपने,मुश्किलों से लड़कर निकलना सिखाया आपने,हम तो सो रहे थे गुलामी की गहरी नींद में,हमें जगाकर खुद के पैरों पर खड़ा किया आपने।अंबेडकर जयंती 2026
  • गरीबों के मसीहा और संविधान की जान हैं,बाबासाहेब अंबेडकर भारत की शान हैं,पढ़-लिखकर बनो काबिल समाज के लिए,यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है।अंबेडकर जयंती 2026
  • जब तक ये दुनिया रहेगी, आपका नाम रहेगा,इतिहास के हर पन्ने पर आपका सम्मान रहेगा,दिया हमें संविधान जैसा सबसे बड़ा तोहफा,हर भारतीय के दिल में आपका स्थान रहेगा।अंबेडकर जयंती 2026
  • कलम की ताकत से जिसने समाज को जगाया,अंधेरे रास्तों पर चलना हमें सिखाया,महिमा उस महामानव की कैसे मैं गाऊं,जिसने इंसान को इंसान से मिलाना सिखाया।अंबेडकर जयंती 2026
  • मुरझाए हुए चेहरों पर जो मुस्कान लाए,हक के लिए जो पूरी दुनिया से टकराए,वो भीमराव जी ही थे हमारे मसीहा,जो हम सबके हक का कानून बनाए।अंबेडकर जयंती 2026
  • शोषितों की आवाज और न्याय का आधार थे,बुराई के समंदर में वो धर्म की धार थे,नमन है बाबासाहेब के उस महान त्याग को,जो इस लोकतंत्र के असली शिल्पकार थे।अंबेडकर जयंती 2026

अंबेडकर जयंती 2026 पर श्रद्धांजलि देने के लिए मैसेज (Ambedkar Jayanti 2026 Tribute Message)

  • जिसने सोए हुए समाज को जगाया,शिक्षा का असली महत्व सबको बताया,वो कोई और नहीं हमारे बाबासाहेब थे,जिन्होंने सबको बराबरी का हक दिलाया।अंबेडकर जयंती 2026
  • कलम की ताकत से जिन्होंने इतिहास रच दिया,देश के हर नागरिक को सम्मान के साथ जोड़ दिया,नमन है उस महान संविधान निर्माता को,जिन्होंने भेदभाव का हर रास्ता मोड़ दिया।अंबेडकर जयंती 2026
  • सिर उठाकर चलना और लड़ना सिखाया आपने,अंधेरों से निकलकर बढ़ना सिखाया आपने,हम तो कर्जदार रहेंगे आपके हमेशा,क्योंकि हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया आपने।अंबेडकर जयंती 2026
  • ज्ञान का सूरज बनकर जो इस धरती पर आए,करोड़ों वंचितों के जीवन में खुशियां लाए,बाबासाहेब के विचार हमेशा अमर रहेंगे,जिन्होंने न्याय के लिए सबसे कठिन कदम उठाए।अंबेडकर जयंती 2026
  • मिसाल उनकी आज भी पूरी दुनिया देती है,हर पढ़ा-लिखा इंसान उनकी ही राह लेता है,संविधान के रूप में जो सुरक्षा कवच दिया हमें,वो बाबासाहेब की ही सबसे बड़ी देन है।अंबेडकर जयंती 2026
  • मजबूत इरादों वाले वो भीम महान थे,आजाद भारत की सबसे ऊंची शान थे,बिना हथियार के लड़ी उन्होंने न्याय की जंग,क्योंकि अपनी कलम में ही उनकी जान थी।अंबेडकर जयंती 2026
  • जहां नफरत थी वहां भाईचारा सिखाया,जहां गुलामी थी वहां हक मांगना सिखाया,वंदन है उस महापुरुष डॉ. भीमराव को,जिन्होंने हमें इंसानियत का असली पाठ पढ़ाया।अंबेडकर जयंती 2026
  • नीले गगन में जब तक सूरज की चमक रहेगी,बाबासाहेब आपके विचारों की हर तरफ महक रहेगी,किया है आपने जो उपकार इस देश पर,उसकी याद हर हिंदुस्तानी के दिल में रहेगी।अंबेडकर जयंती 2026
  • भेदभाव की बेड़ियों को काटकर गिरा दिया,ज्ञान की शक्ति से सबको मिला दिया,नमन है उस शख्सियत को जिसने अपने दम पर,भारत के लोकतंत्र का नया इतिहास लिख दिया।अंबेडकर जयंती 2026
  • शोषितों और गरीबों के लिए वो एक मसीहा थे,ज्ञान और बुद्धि के वो एक गहरे दरिया थे,आइए संकल्प लें उनके बताए मार्ग पर चलने का,वही बाबासाहेब को देने वाली सच्ची श्रद्धांजलि होगी।अंबेडकर जयंती 2026

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Ambedkar Jayanti 2026

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Published on:

14 Apr 2026 12:01 am

Hindi News / Lifestyle News / Ambedkar Jayanti 2026: बाबासाहेब की 135वीं जयंती पर यहां दिए गए संदेशों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें श्रद्धांजलि

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