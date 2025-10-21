Patrika LogoSwitch to English

Anti Aging Tips: चेहरे की झुर्रियां हो सकती हैं गायब, ये 6 ब्यूटी सीक्रेट्स जो आपको रखेंगे यंग और फ्रेश

Anti Aging Tips: जवां और हेल्दी स्किन पाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नहीं, बल्कि सही लाइफस्टाइल और थोड़ी सी नेचुरल केयर की जरूरत होती है।यहां जानिए 6 ऐसे ब्यूटी सीक्रेट्स जो आपकी उम्र को छुपा देंगे।

MEGHA ROY

Oct 21, 2025

Daily habits to prevent aging|फोटो सोर्स – Freepik

Anti Aging Tips: उम्र बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां और ढीलापन आना चिंता का कारण बन सकता है।भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान और स्ट्रेस हमारी स्किन पर सबसे पहले असर डालते हैं।लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ सिंपल आदतों और ब्यूटी सीक्रेट्स को अपनाकर आप अपने चेहरे को फिर से जवां बना सकते हैं।ना महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत, ना ही किसी ट्रीटमेंट की सिर्फ थोड़े बदलाव और सही देखभाल की दरकार है।आइए जानें वो 6 असरदार ब्यूटी सीक्रेट्स जो झुर्रियों को दूर रखेंगे और आपको देंगे फ्रेश और यंग लुक।

एंटी-एजिंग सुपरफूड्स अपनाएं


आपके किचन में ही कई ऐसे फूड्स हैं जो नेचुरल एंटी-एजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जैसे- आंवला, जो विटामिन C से भरपूर होता है और इम्यून सिस्टम के साथ-साथ स्किन को भी ग्लोइंग बनाता है। बादाम और अखरोट जैसे ड्रायफ्रूट्स ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं और बालों को मजबूत करते हैं।

नींबू वाला गुनगुना पानी


हर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर पीने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। इससे न सिर्फ पाचन तंत्र बेहतर होता है बल्कि मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहता है। नींबू में मौजूद विटामिन C त्वचा को अंदर से पोषण देता है और झुर्रियों से बचाता है। अगर आपको स्वाद में थोड़ी मिठास चाहिए, तो इसमें शहद की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं।

हफ्ते में दो बार बालों में तेल मालिश

घने, काले और चमकदार बाल न सिर्फ आपकी खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि यंग लुक भी देते हैं। नारियल, बादाम या सरसों के तेल से हफ्ते में कम से कम दो बार बालों में मालिश करें। इससे खून का संचार बेहतर होता है, डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या कम होती है, और बालों में प्राकृतिक चमक बनी रहती है।

फिजिकल एक्टिविटी


डेली रूटीन में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर शामिल करें। योग, वॉक या हल्का कार्डियो एक्सरसाइज़ सिर्फ वजन कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर त्वचा को हेल्दी और फ्रेश बनाता है। रोजाना 20–30 मिनट की एक्टिविटी तनाव कम करती है, जिससे स्किन नैचुरली ग्लो करती है।

भरपूर और गहरी नींद लें


नींद आपकी त्वचा के लिए एक नेचुरल ब्यूटी ट्रीटमेंट की तरह काम करती है। रोजाना 7–8 घंटे की गहरी नींद से स्किन की रिपेयरिंग होती है और डार्क सर्कल्स की समस्या भी नहीं होती। सोने से पहले कोई हल्की किताब पढ़ें, मोबाइल से दूरी बनाएं और कमरा शांत रखें इससे नींद बेहतर होगी और सुबह चेहरा फ्रेश और चमकदार नजर आएगा।

मुस्कुराना न भूलें


एक सच्ची मुस्कान आपकी पूरी पर्सनैलिटी को निखार देती है। ये न सिर्फ आपके मूड को अच्छा बनाती है, बल्कि तनाव को भी दूर रखती है। जब मन शांत और खुश होता है, तो उसका असर सीधा आपके चेहरे की त्वचा पर दिखाई देता है और आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती।

Almond Oil Vs Coconut Oil, कौन-सा है एंटी-एजिंग के लिए बेस्ट फेशियल मसाज ऑइल?
लाइफस्टाइल
Oil For Facial Massage, Which oil is best for face, coconut or almond oil,

