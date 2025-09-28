Avoid Things After Eating Fruits: फल खाने के बाद कभी न करें ये काम, सेहत पर पड़ सकता है भारी असर

Things to Avoid After Eating Fruits to Prevent Health Issues|फोटो सोर्स – Freepik
Avoid Things After Eating Fruits: फल हमारी डाइट का सबसे जरूरी हिस्सा माने जाते हैं। इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और फाइबर न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि पाचन को भी दुरुस्त रखते हैं। डॉक्टर भी रोजाना फलों का सेवन करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फल खाने के तुरंत बाद की जाने वाली कुछ गलत आदतें आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती हैं? कई बार लोग अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे फलों के सारे पोषक तत्व बेअसर हो जाते हैं और पाचन संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
अक्सर लोग फल खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। ऐसा करने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती है। बेहतर है कि फल खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी न पिएं।
फल खाने के बाद चाय या कॉफी पीने से उसमें मौजूद टैनिन और कैफीन आयरन और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालते हैं। खासकर आयरन-युक्त फल जैसे सेब या अनार खाने के बाद चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।
कई लोग फल खाने के बाद आराम से लेट जाते हैं या सो जाते हैं। ऐसा करने से पाचन सही तरह से नहीं हो पाता और पेट में भारीपन या एसिडिटी महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि फल खाने के बाद थोड़ी देर एक्टिव रहें।
फल खाने के तुरंत बाद भारी भोजन जैसे रोटी, चावल या तली-भुनी चीजें खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। फल में मौजूद नेचुरल शुगर और भारी भोजन के साथ मिलकर गैस और अपच की समस्या हो सकती है।
कुछ लोग केले, संतरा या ऐसे फल दूध के साथ खाते हैं। यह संयोजन पाचन के लिए नुकसानदायक हो सकता है और पेट में खटास या संक्रमण की समस्या बढ़ा सकता है।
