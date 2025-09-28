Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Avoid Things After Eating Fruits: फल खाने के बाद कभी न करें ये काम, सेहत पर पड़ सकता है भारी असर

Avoid Things After Eating Fruits: क्या आप जानते हैं कि फल खाने के तुरंत बाद की जाने वाली कुछ गलत आदतें आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती हैं? कई बार लोग अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे फलों के सारे पोषक तत्व बेअसर हो जाते हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Sep 28, 2025

avoid after eating fruits,what not to do after eating fruits, fruit digestion tips,

Things to Avoid After Eating Fruits to Prevent Health Issues|फोटो सोर्स – Freepik

Avoid Things After Eating Fruits: फल हमारी डाइट का सबसे जरूरी हिस्सा माने जाते हैं। इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और फाइबर न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि पाचन को भी दुरुस्त रखते हैं। डॉक्टर भी रोजाना फलों का सेवन करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फल खाने के तुरंत बाद की जाने वाली कुछ गलत आदतें आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती हैं? कई बार लोग अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे फलों के सारे पोषक तत्व बेअसर हो जाते हैं और पाचन संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।

फल खाने के बाद किन आदतों से बचना चाहिए?

फल खाने के तुरंत बाद पानी पीना


अक्सर लोग फल खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। ऐसा करने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती है। बेहतर है कि फल खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी न पिएं।

फल खाने के बाद चाय या कॉफी का सेवन


फल खाने के बाद चाय या कॉफी पीने से उसमें मौजूद टैनिन और कैफीन आयरन और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालते हैं। खासकर आयरन-युक्त फल जैसे सेब या अनार खाने के बाद चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

तुरंत सो जाना फल खाने के बाद


कई लोग फल खाने के बाद आराम से लेट जाते हैं या सो जाते हैं। ऐसा करने से पाचन सही तरह से नहीं हो पाता और पेट में भारीपन या एसिडिटी महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि फल खाने के बाद थोड़ी देर एक्टिव रहें।

फल खाने के बाद भारी भोजन करना


फल खाने के तुरंत बाद भारी भोजन जैसे रोटी, चावल या तली-भुनी चीजें खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। फल में मौजूद नेचुरल शुगर और भारी भोजन के साथ मिलकर गैस और अपच की समस्या हो सकती है।

दूध के साथ कुछ फल खाना


कुछ लोग केले, संतरा या ऐसे फल दूध के साथ खाते हैं। यह संयोजन पाचन के लिए नुकसानदायक हो सकता है और पेट में खटास या संक्रमण की समस्या बढ़ा सकता है।

ये भी पढ़ें

Foods That Drain Your Energy: कहीं ये फूड्स तो नहीं बना रहे आपको सुस्त, एनर्जी लौटानी है तो इनको खाना कर दें कम
लाइफस्टाइल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

28 Sept 2025 04:31 pm

Hindi News / Lifestyle News / Avoid Things After Eating Fruits: फल खाने के बाद कभी न करें ये काम, सेहत पर पड़ सकता है भारी असर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Gluten Free Diet For Skin: नेचुरल ब्यूटी के लिए खाएं ये सुपरफूड्स, जो हैं 100% ग्लूटेन-फ्री

natural face glow, skin glow tips, Gluten free food, healthy skin diet,
लाइफस्टाइल

अमीषा पटेल के Birkin Bag पर बैंक देता है लोन, कहलाता है हैंडबैग्स का Rolls Royce

Ameesha Patel's Birkin Bag
लाइफस्टाइल

World Retina Day : डॉक्टरों की चेतावनी, आंखों को बचाना है तो ये छोटी आदतें बदलना हैं जरूरी

World Retina Day
स्वास्थ्य

Glow का राज! Ameesha Patel ने बताया स्किन को जवां रखने का सिंपल तरीका

Ameesha Patel Beauty Secrets,Ameesha Patel skincare routine,Ameesha Patel,
ब्यूटी टिप्स

Ameesha Patel fitness Secrets : टोंड बॉडी और जबरदस्त स्टेमिना, अमीषा पटेल ने बताया 50 में भी जवान दिखने का उनका फिटनेस मंत्र

Ameesha Patel fitness secrets
वेट लॉस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.