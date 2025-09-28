Patrika LogoSwitch to English

अमीषा पटेल के Birkin Bag पर बैंक देता है लोन, कहलाता है हैंडबैग्स का Rolls Royce

Ameesha Patel Birkin Bag: अमीषा पटेल ने बिर्किन बैग के प्रति अपने लगाव का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बिर्किन बैग्स को बैग्स का रोल्स-रॉयस कहा जाता है, खास बात यह है कि ये बैग्स इन्वेस्टमेंट की तरह भी काम करते हैं और जापान में तो इन्हें बैंक लोन के लिए गिरवी भी रखा जा सकता है। जानें बिर्किन बैग का इतिहास और क्यों इसे फैशन और लक्जरी का प्रतीक माना जाता है।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Sep 28, 2025

Ameesha Patel's Birkin Bag

Ameesha Patel's Birkin Bag (photo- insta @ameeshapatel9)

Ameesha Patel Birkin Bag: बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को डिजाइनर बैग्स का बेहद शौक है। उनके पास लुई विटॉन, मोशिनो, प्राडा और बिर्किन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के बैग्स का बड़ा कलेक्शन है। हाल ही में पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया से बातचीत में उन्होंने अपने फेवरेट हर्मीस बिर्किन बैग के बारे में दिलचस्प बातें बताईं।

अमीषा ने कहा कि बिर्किन बैग्स को बैग्स का रोल्स-रॉयस कहा जाता है। एक सिंपल लेदर बिर्किन की कीमत 13 से 15 लाख रुपये तक होती है। खास बात यह है कि जब मैं कोई बिर्किन बेचने जाती हूं, तो वह दोगुने दामों में बिकता है। जापान में तो इसे बैंक लोन के लिए गिरवी भी रखा जा सकता है। यह सच में एक इन्वेस्टमेंट जैसा है।

बच्चों जैसी देखभाल करती हैं बैग्स की

बिर्किन बैग्स को संभालना आसान नहीं है। अमीषा ने बताया कि मैं बैग्स को हवा खिलाती हूं, पोंछती हूं, पॉलिश करती हूं और धूप में रखती हूं। मुंबई का नमी वाला मौसम लेदर बैग्स और जूतों के लिए सबसे खराब है। जैसे बच्चों को धूप में रखा जाता है, वैसे ही बैग्स को भी धूप दिखानी पड़ती है।

"बच्चों की जगह मेरे पास बैग्स हैं"

अमीषा पहले भी कह चुकी हैं कि मेरे बच्चे नहीं हैं, इसलिए मेरे पास बैग्स हैं। मैं 16 साल की उम्र से बैग्स इकट्ठा कर रही हूँ। यह शौक मुझे अपनी मां और चाचियों से मिला।

बिर्किन बैग की कहानी

हर्मीस बिर्किन बैग का नाम ब्रिटिश अभिनेत्री और सिंगर जेन बिर्किन के नाम पर रखा गया है। साल 1981 में पेरिस से लंदन की फ्लाइट के दौरान, जेन ने शिकायत की कि मार्केट में कोई बड़ा और काम का बैग नहीं है। उसी फ्लाइट में हर्मीस के सीईओ जीन-लुई डुमास बैठे थे। उन्होंने तुरंत जेन के साथ मिलकर एक स्टाइलिश और काम का बैग डिजाइन किया। यही बैग बाद में बिर्किन बैग कहलाया, जो आज लक्जरी और स्टेटस का प्रतीक है।

बिरकिन बैग पर लोन लेने के फायदे

तेज कैश की सुविधा – बैंक लोन के मुकाबले यह प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं।

क्रेडिट स्कोर की चिंता नहीं – इसमें आपका बैग ही लोन की गारंटी होता है, इसलिए किसी क्रेडिट हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती।

पूरी प्राइवेसी – इस प्रक्रिया में आपका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं बनता, जिससे आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहती है।

मालिकाना हक बरकरार – बैग बेचना नहीं पड़ता, सिर्फ अस्थायी रूप से गिरवी रखा जाता है। लोन चुकाने के बाद बैग फिर से आपका हो जाता है। जरूरत पड़ने पर आप बार-बार इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।

Ameesha Patel fitness Secrets : टोंड बॉडी और जबरदस्त स्टेमिना, अमीषा पटेल ने बताया 50 में भी जवान दिखने का उनका फिटनेस मंत्र
Hindi News / Lifestyle News / अमीषा पटेल के Birkin Bag पर बैंक देता है लोन, कहलाता है हैंडबैग्स का Rolls Royce

लाइफस्टाइल

