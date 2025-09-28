अमीषा पटेल के Birkin Bag पर बैंक देता है लोन, कहलाता है हैंडबैग्स का Rolls Royce

हर्मीस बिर्किन बैग का नाम ब्रिटिश अभिनेत्री और सिंगर जेन बिर्किन के नाम पर रखा गया है। साल 1981 में पेरिस से लंदन की फ्लाइट के दौरान, जेन ने शिकायत की कि मार्केट में कोई बड़ा और काम का बैग नहीं है। उसी फ्लाइट में हर्मीस के सीईओ जीन-लुई डुमास बैठे थे। उन्होंने तुरंत जेन के साथ मिलकर एक स्टाइलिश और काम का बैग डिजाइन किया। यही बैग बाद में बिर्किन बैग कहलाया, जो आज लक्जरी और स्टेटस का प्रतीक है।