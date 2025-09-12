Beauty Product Gst Rate: सस्ता होगा फैशन करना… तेल, शैंपू जैसी लाइफस्टाइल की चीज पर GST कट का कितना होगा फायदा

Beauty Product Gst Rate: आपकी रोजमर्रा की ब्यूटी रूटीन का कितना महत्व है? हेल्दी स्किन, चमकते बाल और फ्रेश लुक के लिए तेल, शैंपू और साबुन जैसी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हर दिन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इन जरूरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने वाली हैं?
सरकार ने व्यक्तिगत देखभाल और ब्यूटी से जुड़ी चीजों पर GST दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इसका मतलब साफ है, आपके पसंदीदा शैंपू, बॉडी ऑयल, साबुन और अन्य केयर प्रोडक्ट्स अब पहले से काफी सस्ते मिलेंगे।
आज के जमाने में खुद को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाए रखना एक जरूरी लाइफस्टाइल ट्रेंड बन गया है। ब्यूटीशियन से लेकर सेल्फ केयर एक्सपर्ट्स तक यही सलाह देते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट्स का नियमित इस्तेमाल करें। लेकिन अक्सर ब्रांडेड शैंपू, तेल और साबुन महंगे होने की वजह से कुछ लोग इन्हें रूटीन में शामिल नहीं कर पाते। अब ये समस्या दूर होने वाली है। उदाहरण के लिए, पहले अगर 100 रुपये का शैंपू पैक 118 रुपये में मिल रहा था, तो अब सिर्फ 105 रुपये में मिलेगा। यही नहीं, तेल और साबुन पर भी कम टैक्स की वजह से हर पैक पर 20-30 रुपये की बचत होगी।
इस टैक्स कटौती का सीधा फायदा आपके ब्यूटी रूटीन में होगा। आप अब अपने पसंदीदा शैंपू, हर्बल ऑयल, फेस वॉश या स्किन केयर साबुन को बिना ज्यादा खर्च किए खरीद सकते हैं। इस बदलाव से ब्यूटी फिक्स पर बचत होने के साथ-साथ आपकी स्किन और हेयर केयर में निवेश करना भी आसान होगा।
छोटे ब्यूटी ब्रांड्स और घरेलू उत्पादक भी इस फैसले से उत्साहित हैं। किफायती GST दर की वजह से वे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर दाम पर बेच पाएंगे। इससे कस्टमर के लिए नए विकल्प और ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे।