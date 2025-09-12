Beauty Product Gst Rate: सस्ता होगा फैशन करना… तेल, शैंपू जैसी लाइफस्टाइल की चीज पर GST कट का कितना होगा फायदा

आज के जमाने में खुद को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाए रखना एक जरूरी लाइफस्टाइल ट्रेंड बन गया है। ब्यूटीशियन से लेकर सेल्फ केयर एक्सपर्ट्स तक यही सलाह देते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट्स का नियमित इस्तेमाल करें। लेकिन अक्सर ब्रांडेड शैंपू, तेल और साबुन महंगे होने की वजह से कुछ लोग इन्हें रूटीन में शामिल नहीं कर पाते। अब ये समस्या दूर होने वाली है। उदाहरण के लिए, पहले अगर 100 रुपये का शैंपू पैक 118 रुपये में मिल रहा था, तो अब सिर्फ 105 रुपये में मिलेगा। यही नहीं, तेल और साबुन पर भी कम टैक्स की वजह से हर पैक पर 20-30 रुपये की बचत होगी।