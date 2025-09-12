Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Beauty Product Gst Rate: सस्ता होगा फैशन करना… तेल, शैंपू जैसी लाइफस्टाइल की चीज पर GST कट का कितना होगा फायदा

Beauty Product Gst Rate: सरकार ने तेल, शैंपू और साबुन जैसे जरूरी ब्यूटी व लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर GST घटा दिया है। जानें कैसे अब आपकी फैशन और केयर रूटीन होगी ज्यादा किफायती और स्मार्ट।

भारत

Dimple Yadav

Sep 12, 2025

Beauty Product Gst Rate
Beauty Product Gst Rate (photo- freepik)

Beauty Product Gst Rate: आपकी रोजमर्रा की ब्यूटी रूटीन का कितना महत्व है? हेल्दी स्किन, चमकते बाल और फ्रेश लुक के लिए तेल, शैंपू और साबुन जैसी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हर दिन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इन जरूरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने वाली हैं?

सरकार ने व्यक्तिगत देखभाल और ब्यूटी से जुड़ी चीजों पर GST दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इसका मतलब साफ है, आपके पसंदीदा शैंपू, बॉडी ऑयल, साबुन और अन्य केयर प्रोडक्ट्स अब पहले से काफी सस्ते मिलेंगे।

फैशन-फॉरवर्ड लाइफस्टाइल में ये बदलाव क्यों जरूरी हैं?

आज के जमाने में खुद को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाए रखना एक जरूरी लाइफस्टाइल ट्रेंड बन गया है। ब्यूटीशियन से लेकर सेल्फ केयर एक्सपर्ट्स तक यही सलाह देते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट्स का नियमित इस्तेमाल करें। लेकिन अक्सर ब्रांडेड शैंपू, तेल और साबुन महंगे होने की वजह से कुछ लोग इन्हें रूटीन में शामिल नहीं कर पाते। अब ये समस्या दूर होने वाली है। उदाहरण के लिए, पहले अगर 100 रुपये का शैंपू पैक 118 रुपये में मिल रहा था, तो अब सिर्फ 105 रुपये में मिलेगा। यही नहीं, तेल और साबुन पर भी कम टैक्स की वजह से हर पैक पर 20-30 रुपये की बचत होगी।

ब्यूटी रूटीन का आसान और सस्ता बनना

इस टैक्स कटौती का सीधा फायदा आपके ब्यूटी रूटीन में होगा। आप अब अपने पसंदीदा शैंपू, हर्बल ऑयल, फेस वॉश या स्किन केयर साबुन को बिना ज्यादा खर्च किए खरीद सकते हैं। इस बदलाव से ब्यूटी फिक्स पर बचत होने के साथ-साथ आपकी स्किन और हेयर केयर में निवेश करना भी आसान होगा।

छोटे ब्रांड्स और घरेलू उत्पादकों के लिए भी बढ़िया मौका

छोटे ब्यूटी ब्रांड्स और घरेलू उत्पादक भी इस फैसले से उत्साहित हैं। किफायती GST दर की वजह से वे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर दाम पर बेच पाएंगे। इससे कस्टमर के लिए नए विकल्प और ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे।

Published on:

12 Sept 2025 05:25 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Product Gst Rate: सस्ता होगा फैशन करना… तेल, शैंपू जैसी लाइफस्टाइल की चीज पर GST कट का कितना होगा फायदा

